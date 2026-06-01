Ile Maurice: Macbeth Architects célèbre 40 ans d'excellence et dévoile sa nouvelle identité

Macbeth Architects a célébré, le jeudi 28 mai, ses 40 ans d'existence lors d'une soirée organisée au Maritim Resort & Spa, à Balaclava. L'événement a réuni de nombreux acteurs du secteur de la construction, notamment des architectes, des promoteurs, des entrepreneurs, des décorateurs d'intérieur, des project managers, des quantity surveyors, ainsi que des partenaires et des clients ayant contribué à l'évolution du cabinet au fil des décennies.

Le choix du lieu revêtait une signification particulière pour le cabinet. C'est en effet sur le projet du Maritim Resort & Spa qu'Alistair Macbeth, fondateur de Macbeth Architects, a fait ses premiers pas à Maurice il y a plus de quarante ans. Une histoire qui demeure étroitement liée au patrimoine, aux paysages et au développement architectural de l'île.

Accueillis au son d'une cornemuse en hommage aux origines écossaises du fondateur, les invités ont partagé un moment empreint d'émotion et de reconnaissance. Entouré de son fils, Ross Macbeth, présent au sein de l'entreprise depuis plus de 25 ans, ainsi que de son équipe, Alistair Macbeth est revenu sur quatre décennies marquées par la créativité, la collaboration et la passion. «Vous êtes un chapitre de notre histoire. Vous avez écrit avec nous l'histoire de nos projets et contribué à transformer nos rêves d'architectes en réalisations concrètes», a-t-il déclaré.

Au fil des années, Macbeth Architects a participé à la conception de plusieurs projets emblématiques dans l'océan Indien, notamment au sein de complexes hôteliers de renom tels que One&Only Le Saint Géran, Shangri-La Le Touessrok et Four Seasons Resort Mauritius at Anahita, ainsi que de nombreux projets résidentiels et immobiliers à Maurice et dans la région.

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La soirée a également été marquée par le dévoilement de la nouvelle identité de marque du cabinet et de sa promesse : «Design with soul, future ready». Un magnifique spectacle de drones a clôturé les célébrations, tandis que l'annonce d'un partenariat stratégique avec un cabinet sud-africain est venue confirmer les ambitions régionales de Macbeth Architects pour les années à venir.