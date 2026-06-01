Ile Maurice: Une filière apicole en expansion sur la qualité plutôt que la quantité

À l'occasion de la Journée mondiale des abeilles, célébrée à Réduit le 20 mai sous le thème «Bee together for people and the planet- A partnership that sustains us all», le ministère de l'Agro-industrie a réaffirmé sa volonté de renforcer le secteur apicole tout en valorisant le miel local, reconnu pour sa qualité et sa spécificité. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, le junior minister du ministère, Fabrice David, et la coordinatrice résidente des Nations unies à Maurice et aux Seychelles, Lisa Simrique Singh.

Dans son allocution, le ministre Arvin Boolell a insisté sur le potentiel de Maurice à produire «l'un des meilleurs miels du monde». Selon lui, ce n'est pas le volume qui doit être privilégié, mais bien la qualité et la valeur ajoutée du produit local. Il a souligné que la République de Maurice produit actuellement près de 40 tonnes de miel par an, contre 35 tonnes en 2025, soit une hausse d'environ 14 %. Malgré cette progression, le pays continue d'importer près de 300 tonnes de miel afin de répondre à la demande nationale.

Le ministre a également mis en avant la particularité du miel mauricien, qu'il estime peu transformé et riche en propriétés naturelles. Il a plaidé pour une meilleure stratégie de marketing international afin de promouvoir davantage cette production locale sur les marchés étrangers. «Maurice doit miser sur la spécificité de son miel et sur sa biodiversité», a-t-il déclaré, tout en appelant à une plus grande collaboration entre les apiculteurs.

Le junior minister Fabrice David a, pour sa part, rappelé l'importance cruciale des abeilles dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il a indiqué que la pollinisation naturelle permet directement la production de fruits, légumes et semences, précisant qu'une grande partie de l'alimentation mondiale dépend de ce processus écologique essentiel.

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Les chiffres présentés lors de la cérémonie démontrent par ailleurs une croissance encourageante du secteur apicole mauricien. Le nombre d'apiculteurs enregistrés est passé de 659 en 2025 à 1 028 en 2026, soit une augmentation de plus de 56 % en seulement une année. Face à cette évolution, plusieurs mesures ont été annoncées, notamment l'élargissement des zones d'élevage des abeilles, la plantation de plantes mellifères ainsi que le renforcement de la capacité nationale pour l'élevage des reines d'abeilles.

Cependant, les défis restent nombreux. Arvin Boolell a évoqué les effets du changement climatique, l'utilisation excessive de pesticides et l'empiètement sur les terres agricoles comme des menaces majeures pour la biodiversité et l'avenir de l'apiculture. Il a aussi insisté sur l'importance de la recherche scientifique, de l'innovation technologique et du partage des connaissances afin de développer une industrie durable.

La cérémonie a également été marquée par la remise d'accords aux bénéficiaires de programmes de soutien à l'apiculture, la distribution de plantes potagères aux élèves de l'Ébène State Secondary School et la récompense d'apiculteurs distingués pour leur contribution au secteur.