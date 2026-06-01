Cote d'Ivoire: Fête des mères à Marcory - Laurent Tchagba célèbre les femmes et renforce son engagement social

À l'occasion de la célébration de la fête des mères, la cité SICOGI de Marcory a vécu, le dimanche 31 mai 2026, un moment de grande ferveur et de communion.

Pour la deuxième année consécutive, le ministre-conseiller auprès du président de la République et député de Marcory, Laurent Tchagba, a choisi de mettre les femmes de la commune à l'honneur à travers une cérémonie empreinte de reconnaissance, de solidarité et de partage.

Cette initiative, désormais inscrite dans les rendez-vous sociaux majeurs de la commune, a réuni de nombreuses mères venues célébrer cette journée qui leur est dédiée. Dans une ambiance chaleureuse et festive, le coordonnateur principal du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a tenu à rappeler le rôle fondamental que jouent les femmes dans la construction de la société.

« La femme constitue le socle de la famille, et la famille demeure le socle de la nation. Sans femme, il n'y a pas de famille, et sans famille, il n'y a pas de nation forte. C'est pourquoi il est essentiel de toujours saisir les occasions pour célébrer et valoriser les femmes », a déclaré Laurent Tchagba sous les applaudissements de l'assistance.

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Le député de Marcory a également souligné la portée symbolique de la fête des mères, considérée comme une occasion privilégiée pour témoigner de la gratitude à celles qui se consacrent quotidiennement à l'éducation des enfants et à la stabilité des familles. Un hommage particulier a été rendu aux mères âgées, dont il a salué les sacrifices et l'engagement au service de leurs familles et de la communauté.

Pour traduire cette reconnaissance en actes concrets, plus d'une centaine de femmes ont reçu des pagnes et des enveloppes.

Des dons qui ont été accueillis avec enthousiasme par les bénéficiaires. Soucieux de toucher le plus grand nombre, Laurent Tchagba a également dépêché des émissaires dans plusieurs quartiers de Marcory afin d'étendre cette célébration à d'autres femmes de la commune.

Au nom des bénéficiaires, la présidente des Femmes dynamiques de la SICOGI, Doblé Patricia Lobé, a exprimé sa gratitude au ministre-conseiller. Elle a salué son engagement constant en faveur de la promotion de la femme et du bien-être des populations de Marcory.

Cette action s'inscrit dans une série d'initiatives sociales portées par Laurent Tchagba, notamment la promotion de l'excellence scolaire, l'organisation d'arbres de Noël, de colonies de vacances et l'accompagnement de fidèles dans le cadre du pèlerinage à La Mecque. Autant d'actions qui traduisent sa volonté de demeurer proche des populations et de contribuer à leur épanouissement.