Sénégal: Le PIT dénonce une « usurpation » au sommet de l'État et appelle à une mobilisation citoyenne

Le Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT) a publié une déclaration particulièrement critique à l'égard du régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son parti, le PASTEF. Dans ce texte intitulé « Le Sénégal ne doit pas sombrer ! », la formation politique estime que le pays traverse une crise politique, économique et sociale profonde et appelle l'opposition ainsi que les citoyens à se mobiliser pour préserver les institutions républicaines.

Le PIT accuse notamment le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, d'avoir accédé à une position institutionnelle majeure à travers ce qu'il qualifie de « perfide jeu de chaises musicales » à l'Assemblée nationale. Selon le parti, cette situation constituerait une « usurpation » sans précédent dans l'histoire politique du Sénégal.

Dans sa déclaration, le PIT s'indigne également du discours prononcé par Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Le parti juge paradoxal qu'il ait abordé les questions d'éthique et de responsabilité en politique, alors même qu'il l'accuse de contribuer à une dégradation de la gouvernance du pays.

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Le texte revient aussi sur les récents changements intervenus au sein de l'exécutif à la suite de la nomination d'un nouveau Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye. Le PIT reproche au nouveau chef du gouvernement d'avoir annoncé un changement de méthode sans remise en cause de l'orientation politique du régime. Pour la formation de gauche, cette continuité risque de prolonger les difficultés économiques, sociales et sécuritaires auxquelles le pays est confronté.

Le parti dresse un tableau particulièrement sombre de la situation nationale, dénonçant ce qu'il considère comme des politiques de « travestissement de la vérité », de fragilisation des couches les plus vulnérables, de destruction d'emplois et de dégradation du secteur agricole. Il estime que ces choix mettent en péril l'avenir des générations actuelles et futures.

Face à ce qu'il décrit comme une trajectoire « dangereuse » pour le Sénégal, le PIT appelle à un renforcement de l'action de l'opposition. Il salue les initiatives déjà engagées par la Coalition pour la Défense de la Démocratie (CDS), le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) et d'autres forces politiques, tout en les exhortant à intensifier leurs efforts dans le respect des lois de la République.

Au-delà des formations politiques, le PIT lance un appel direct aux citoyens. Le parti estime que la sortie de crise dépendra de la mobilisation collective des Sénégalaises et des Sénégalais, de leur détermination à défendre les acquis démocratiques du pays et de leur volonté de préserver la stabilité nationale.

Concluant sa déclaration sur un ton solennel, le Secrétariat du Comité central du PIT affirme qu'« il est encore possible d'agir », tout en avertissant que chaque retard dans la mobilisation pourrait accroître les difficultés et les risques auxquels le Sénégal est confronté. Le parti appelle ainsi les citoyens à se lever « pour que le Sénégal ne sombre pas ».