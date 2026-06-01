Afrique de l'Ouest: Présidence de la Commission de la CEDEAO - Le pays porte la candidature du Général Birame Diop

Le Sénégal a officiellement annoncé son intention de présenter la candidature du Général d'armée aérienne (2S) Birame Diop à la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision a été prise par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en perspective du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale prévu en juillet 2026.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur souligne que cette candidature reflète la volonté du Sénégal de mettre à la disposition de la communauté ouest-africaine « une personnalité de grande valeur », reconnue pour son leadership, son intégrité et sa solide expérience dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la gouvernance et de l'intégration régionale.

Un parcours militaire et diplomatique de premier plan

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Actuel ministre des Forces armées, le Général Birame Diop affiche un parcours riche au service du Sénégal et de la communauté internationale. Au cours de sa carrière, il a notamment occupé les fonctions de chef d'état-major général des Armées, de chef d'état-major particulier du président de la République et de chef d'état-major de l'Armée de l'air.

Son expertise a également été reconnue au niveau international lorsqu'il a été nommé conseiller militaire du secrétaire général des Nations unies auprès du département des opérations de paix. À ce poste stratégique, il a participé à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques liées à la prévention des conflits, au maintien de la paix et à la consolidation de la sécurité internationale.

Parallèlement, il s'est investi dans la formation de hauts responsables civils et militaires africains à travers le continent, en collaboration avec le Centre d'Études Stratégiques pour l'Afrique, où il a exercé comme facilitateur et conférencier sur les questions de paix, de développement, de sécurité et de défense.

Une expertise reconnue sur les questions de sécurité en Afrique

Le communiqué rappelle également les travaux de recherche menés par le Général Diop sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique subsaharienne, notamment au sein du National Endowment for Democracy et du Woodrow Wilson Center.

Il est aussi à l'origine de la création de l'Institut africain pour le secteur de la sécurité, devenu par la suite Partners Senegal. À travers ces structures, il a contribué à plusieurs initiatives visant à promouvoir une gestion participative et inclusive des politiques de sécurité sur le continent.

Sous l'égide d'organisations internationales telles que l'Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement, il a également accompagné plusieurs pays africains dans leurs processus de réforme du secteur de la sécurité et dans l'élaboration de politiques nationales de défense et de sécurité.

Un profil pour répondre aux défis de la région

Titulaire d'une formation militaire de haut niveau acquise notamment à l'École royale de l'air de Marrakech, à l'Air University et à l'École de guerre de Paris, le Général Birame Diop poursuit également des travaux académiques dans les domaines de la diplomatie et des relations internationales.

Pour les autorités sénégalaises, son expérience, sa vision stratégique et son engagement en faveur de l'intégration africaine constituent des atouts majeurs à un moment où la CEDEAO fait face à d'importants défis sécuritaires, politiques, économiques et institutionnels.