La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, s'est rendue ce dimanche au service de gynécologie-obstétrique du Centre de maternité et de néonatologie de Tunis pour célébrer la Fête des Mères.

Placée cette année sous le slogan « J'aime ma mère, j'aime ma famille », cette visite a été l'occasion pour la ministre de partager des moments de convivialité avec les nouvelles mamans, de s'enquérir de leur état de santé ainsi que de celui de leurs nouveau-nés, et de leur distribuer des roses et des cadeaux. Selon un communiqué officiel du ministère, Asma Jabri a également profité de ce déplacement pour saluer l'engagement et les efforts des cadres médicaux et paramédicaux qui veillent au quotidien à dispenser des soins de qualité et à offrir une prise en charge optimale aux patientes et à leurs nourrissons.

Cet événement hautement symbolique coïncide avec la clôture de la campagne nationale pour la santé maternelle, intitulée « Ensemble pour une maternité sûre ». Ce programme de sensibilisation avait débuté le 20 mai dernier à l'occasion de la première Journée nationale de la santé de la mère, sous le mot d'ordre « Consultations prénatales... sécurité pour toi et ton enfant », dans le but de réaffirmer le rôle crucial et central du suivi médical précoce dans la protection de la mère et du nouveau-né.

Cette démarche de proximité s'est déployée simultanément à l'échelle nationale puisque l'ensemble des commissariats régionaux aux affaires de la femme et de la famille ont organisé des visites similaires dans toutes les régions de la République. Réalisées en étroite coordination avec les directions régionales de la santé, ces actions de terrain visaient à célébrer la joie de la maternité et à honorer les accouchées dans l'ensemble des services de maternité du pays pour cette célébration nationale.

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