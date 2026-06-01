Tunisie: Médenine - Une femme accède pour la première fois à la présidence du conseil régional

Le siège de la direction régionale de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à Médenine a accueilli, ce dimanche, le tirage au sort pour l'alternance des membres du conseil régional, ainsi que la rotation de la présidence du conseil régional et des neuf conseils locaux.

Le directeur régional de l'ISIE à Médenine, Ali Zehmoul, a indiqué que les résultats de ce tirage au sort ont permis à une femme d'accéder pour la première fois à la présidence du conseil régional, en la personne d'Amira Ben Khemis. Le conseil sera composé des députés (conseillers) suivants : Taoufik Dheifallah, Mohsen El Mahdaoui, Ayadi El Haddad, Faouzi El Mokadem, Mohamed Ntit, Chaouki El Gasmi, Youssef Bouguerba et Najat Ouled Abdallah.

Il a précisé que ce tirage au sort périodique, qui déterminera la composition du conseil régional et les présidents des conseils locaux pour le mandat allant du 5 juin au 4 septembre, s'est déroulé en présence des médias et de près de 23 députés sur un total de 102. Selon le même responsable, certains conseils locaux ainsi que le conseil régional ont finalisé le processus de rotation de la présidence, à l'instar des conseils locaux de Médenine, Ajim et Midoun. En revanche, de grands conseils locaux n'ont pas encore achevé ce processus d'alternance, comme ceux de Ben Guerdane, Houmt Souk et Zarzis.