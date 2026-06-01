Tunisie: L'EST affronte l'ESZ en finale de la Coupe du pays/Cet après-midi (16h00) à Radès - Un titre qui compte

Après l'échec en championnat, l'équipe de Bracconi compte sur la coupe pour sauver sa saison. La coupe est un titre moins lourd et moins signifiant que le championnat, c'est sûr, mais le gagner fait toujours du bien. Un titre qui a une certaine signification et qui garnit le palmarès d'une équipe comme l'EST. Spécialiste de l'épreuve, l'équipe de Bracconi, qui a gagné tous ses matches en tant qu'entraîneur intérimaire, compte l'emporter cet après-midi devant l'ESZ.

L'objectif est de sauver la saison après l'échec en championnat au finish. Double objectif pour Bracconi, qui a réussi à enchaîner les victoires et à trouver la bonne formule malgré les difficultés à imposer son football devant des équipes moins fortes. L'entraîneur espérantiste a parlé beaucoup avec ses joueurs pour leur rappeler qu'une finale de coupe reste équilibrée.

Il ne faut pas sous-estimer un adversaire accrocheur qui a battu le CSS à Sfax et qui a piégé l'EST en championnat (2-2). L'avantage reste quand même pour une EST qui a un meilleur palmarès et qui a un effectif garni en joueurs de qualité. L'envie est forte du côté des « Sang et Or » pour terminer le dernier acte de la saison sur une note gaie.

La continuité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il ne faut pas s'attendre à de gros changements, Bracconi préconise la continuité dans les choix. Un ou deux joueurs peuvent être changés par rapport à la demi-finale. La défense sera emmenée par Memmiche qui retrouve doucement sa confiance. La présence de Ben Ali, Laifi, Meriah et Jelassi est logique pour plus de sécurité face à un adversaire rapide et efficace dans les contres.

En milieu et en attaque, les choix sont larges devant Bracconi qui peut jouer d'entrée la carte Hadj Ali pour muscler la récupération et bloquer les milieux solides de l'ESZ. Hamza Rafiaa, qui prend de l'importance dans le jeu depuis un bon moment, reste la première carte offensive, lui qui fait le relayeur-relanceur grâce à sa bonne technique. Une association avec Konaté donnera beaucoup de marge pour l'EST à l'entrejeu. L'équipe est appelée à jouer avec plus de variation et de vitesse pour déverrouiller la défense adverse. Danho et Diarra auront un rôle principal en attaque pour peser sur l'ESZ et aider leur équipe à marquer et mener tranquillement le match.

Le banc offre à Bracconi maintes solutions, mais dans ce genre de matches, plus que les noms, c'est l'attitude collective et la réussite dans les détails qui comptent le plus pour réussir. Un titre de coupe qui représente beaucoup pour Yan Sasse et ses équipiers.

Et aussi pour l'administration de l'EST qui compte opérer des changements dans l'effectif cette intersaison. Une chose est sûre, l'EST est motivée avant cette finale et ne va pas calculer pour l'emporter. Soutenue par son public, l'équipe qui foulera la pelouse de Radès essayera de prendre la finale à son compte dès les premiers instants et éviter de tomber dans le piège des prolongations et éventuellement des tirs au but.