Tunisie: Ligue 2/Barrage/Finale/CSHL-SG (3-0) - Verts de rage

Le Club Sportif d'Hammam-Lif corrige le Stade Gabésien et retrouve la Ligue 1. Le dénouement de la rencontre décisive de barrage s'est déroulé hier au stade olympique de Sousse, là où le Club Sportif d'Hammam-Lif et le Stade Gabésien ont croisé le fer. Dès le coup d'envoi donné par Fraj Abdellaoui, le SG presse et gagne du terrain, alors que le CSHL garde un bloc bas mais se projette sur contre.

8', Ayoub Grifi, d'une tête piquée, voit son heading frôler le montant de Marouen Marrouk. 17', premier tournant du match. Suite à un bel enchaînement, Bayrem Nouisser ouvre le score pour le CS Hammam-Lif d'une tête imparable au second poteau. Le SG accuse le coup et le CSHL en profite.

22', Ahmed Ben Tiba double la mise, but refusé dans un premier temps pour soupçon de hors-jeu, puis validé par la VAR après coup. A partir de là, la Stayda se rue vers l'avant et à la 43', le défenseur Chiheb Ben Fraj sauve les Verts d'un but tout fait en repoussant le ballon de la tête sur sa ligne de but. On en restera là pour ce premier half où Habib Ghrairi aurait pu en passant ajouter un 3e but pour le CSHL.

La Stayda ne répond plus

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De retour de pause à présent, le CSHL aurait pu tripler la mise. Suite à un corner, le pivot gabésien Wael Aloui voit sa tête percuter la barre transversale du portier de la Stayda, Hamdi Chairet. Fidèle à son plan de jeu, le CSHL va ajouter un 3e but par Ahmed Ben Tiba vers l'heure de jeu.

Par la suite, le SG se lance corps et âme devant mais il s'expose cependant. 70', l'ailier droit Ragheb Nacef rate de peu le 4e but pour les Verts. Vers la fin, Adem Ben Ahmed a vu sa tête croisée frôler le poteau du gardien de la Stayda. Le CSHL est en roue libre, le SG est K.-O. et bien avant, hors sujet. Au final, le club de Boukornine valide méritoirement son ticket vers l'élite. Le Stade Gabésien devra, à son tour, faire son introspection pour repartir de l'avant.