Ile Maurice: La campagne de vaccination se poursuit dans le pays

31 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

La campagne de vaccination contre la grippe se poursuit dans les hôpitaux ainsi que dans les centres de santé du pays. À ce jour, plus de 65 000 personnes ont déjà reçu le vaccin antigrippal alors que plus de 4 000 cas d'infections respiratoires sont enregistrés chaque semaine, un niveau susceptible de continuer à augmenter progressivement.

Le vaccin nécessite environ deux semaines pour assurer une protection optimale. Il cible les principales souches virales actuellement en circulation, notamment les virus A (H1N1), A (H3N2) et B, et contribue à limiter les formes graves de la maladie telles que la bronchite, la sinusite ou la pneumonie, qui touchent particulièrement les personnes vulnérables.

La vaccination est recommandée aux groupes les plus exposés, notamment les enfants âgés de six mois à cinq ans, les femmes enceintes ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques. Sont concernées des pathologies comme l'asthme, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la bronchite chronique, l'insuffisance rénale sous dialyse, le VIH et certains cancers, autant de conditions qui fragilisent le système immunitaire face aux infections virales.

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