Ile Maurice: Spectacle sportif grandiose et vitrine du tourisme mauricien

C'est au siège de Skoda Mauritius à Port-Louis qu'a eu lieu la présentation officielle de la 44e édition du Tour de Maurice, jeudi. L'épreuve, qui se tiendra du 2 au 5 juin et le 7 juin, promet d'être de très haut niveau. Les différents maillots distinctifs ont été dévoilés à cette occasion.

Pour Michel Mayer, président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC), «le Tour de Maurice est aujourd'hui devenu bien plus qu'une simple compétition cycliste. C'est un événement international majeur inscrit au calendrier de l'UCI Africa Tour, une vitrine exceptionnelle pour Maurice, pour notre sport, notre jeunesse, notre tourisme et notre savoir-faire organisationnel». «Cette édition 2026 comprendra quatre étapes à travers l'île avec des départs et des arrivées dans des lieux emblématiques tels que le stade Anjalay, SPARC Cascavelle, Avalon et Côte-d'Or», a-t-il ajouté.

Tous les maillots qui seront portés par les différents leaders de classements pendant la course. © Krishna Pather

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L'homme fort du cyclisme local prévoit un niveau sportif extrêmement relevé avec la participation de 17 équipes et plus de 80 coureurs dont plusieurs ont évolué ou évoluent encore au plus haut niveau mondial. Michel Mayer a aussi annoncé la présence d'un invité d'honneur en la personne de Romuald Hazoumè, président de la fédération du Bénin.

«Je voudrais particulièrement saluer le travail remarquable accompli depuis plusieurs mois par notre comité organisateur et nos nombreux bénévoles. Organiser un événement international de cette ampleur représente un énorme défi logistique, humain et financier. Je tiens également à remercier chaleureusement tous nos sponsors et partenaires qui rendent cet événement possible. Nos sincères remerciements vont aussi au ministère des Sports et aux autorités gouvernementales pour leur accompagnement constant. Trois task forces interministérielles ont été organisées afin de coordonner tous les aspects liés à l'organisation et à la sécurité. La sécurité sera notre priorité absolue. Nous travaillons en étroite collaboration avec la police mauricienne, les motards, les commissaires et les services de secours afin d'assurer le bon déroulement de l'épreuve», a-t-il fait ressortir.

Michel Mayer a aussi indiqué que le mardi 2 juin à Anjalay, plusieurs activités seront organisées autour du tour avec notamment un atelier destiné aux jeunes de l'académie ainsi qu'un stand «Vélo pour tous» et «La route se partage».

«Cette année marque une étape importante car c'est notre cinquième année de partenariat avec le tour. Ce sont cinq années de confiance, à vivre les émotions du tour, les victoires, les défis et l'énergie qui font la beauté de la course. Le cyclisme fait partie de notre ADN. Nous sommes très fiers de parrainer également le maillot vert. Nous mettrons à disposition une flotte de véhicules fiables, robustes et confortables pour accompagner les équipes d'organisation, les officiels et les participants sur l'ensemble des étapes du tour. Nous offrirons aussi la possibilité à certains clients de vivre le tour de l'intérieur en suivant une étape à bord des véhicules officiels», a déclaré Cynthia Captieux, Marketing Manager de Skoda Mauritius.

«Merci à la FMC d'avoir approché la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et le ministère du Tourisme. Ceci cadre bien avec la vision d'ouverture de notre tourisme. Nous voulons un tourisme culturel et un tourisme sportif. Il est important de faire connaître notre pays comme une terre de culture et de sport», a déclaré Benoît Harter, directeur de la MTPA.

Le trophée qui sera offert au lauréat de cette 44e édition du Tour de Maurice

Jean-Claude Chelin, directeur de l'organisation, a effectué une présentation des étapes de cette édition qui totaliseront plus de 500 km. La première étape, la Coupe des présidents, sera longue de 153 km, la deuxième, le Grand prix The West, fera 109 km, la troisième, le Grand prix Velogic, proposera 125 km et enfin, la quatrième, le Grand prix Inicia, sera longue de 120 km. L'Air Mauritius Classic, elle, se déroulera sur une distance de 125 km.

Le tour bénéficiera d'une couverture médiatique importante avec la présence de Canal+, TV5 Monde, une télévision de La Réunion ainsi que la presse écrite et télévisée mauricienne, sans compter la visibilité sur les réseaux sociaux.

Les maillots distinctifs

Maillot jaune - SWAN (premier au classement général)

Maillot bleu - MTPA (premier au classement à points)

Maillot vert - Skoda (premier au classement des sprints intermédiaires)

Maillot à pois - SM-Events (premier au classement de la montagne)

Maillot blanc - Sunlife (meilleur jeune)

Maillot orange - Espace Maison (premier coureur océan Indien)

Maillot noir - Air Mauritius (meilleur coureur mauricien)

Maillot rouge - C-Care (coureur le plus combatif)

Casquette du Tour - Crystal (meilleure équipe)

Les étapes

Mardi 2 juin

10h : Étape 1 : La Coupe des présidents - 153 km (stade Anjalay - stade Anjalay)

Mercredi 3 juin

10h : Étape 2 : Grand prix The West - 109 km (SPARC, Cascavelle - SPARC, Cascavelle)

Jeudi 4 juin

10h : Étape 3 : Grand prix Velogic - 125 km (SPARC, Cascavelle - Avalon, Bois-Chéri)

Vendredi 5 juin

10h : Étape 4 : Grand prix Inicia - 120 km («Minissy Hotel», Moka Technopole - Minissy Hotel, Moka Technopole)

Dimanche 7 juin