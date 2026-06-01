Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «Un Budget de la dernière chance»

31 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Lors de la conférence de presse du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) hier à Astor Court, Port-Louis, le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, a qualifié la situation du pays de «dramatique» et a appelé le gouvernement à «corriger ses erreurs, prendre des mesures urgentes et redynamiserson action».

Xavier-Luc Duval a également souligné l'instabilité «incroyable» des boards, citant les démissions à la Central Water Authority et à la Financial Services Commission. Il a qualifié le Budget à venir de «Budget de la dernière chance». Selon lui, le «law and order» ainsi que le «pouvoir d'achat» sont des préoccupations centrales de la population. Il a également été critique envers l'Alliance du changement : «La population a voté pour le changement. Elle n'aura reçu que des excuses.»

Revenant sur les Budget Estimates 2025-2026, il a souligné que la solution n'est pas d'avoir une «marge de manœuvre», ni de couper les allocations sociales, mais plutôt de favoriser «la croissance et le développement économique». Enfin, il a qualifié la taxation de la population de «massive», rappelant que les recettes du gouvernement provenant de la taxation sont passées «de Rs 160 milliards à Rs 190 milliards pour une année, pour un PIB de Rs 780 milliards, ce qui représente environ 25 % de la richesse du pays».

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