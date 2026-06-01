Algérie: Algérie Télécom dévoile les horaires d'ouverture de ses agences commerciales

ALGER — L'entreprise Algérie Télécom a annoncé, dimanche dans un communiqué, les horaires d'ouverture de ses agences commerciales durant la période estivale dans les wilayas du Nord et du Sud du pays, lesquels entreront en vigueur à compter de demain lundi.

Les agences commerciales d'Algérie Télécom "sont prêtes à assurer l'accueil et le service durant toute la saison estivale 2026, du samedi au jeudi", a expliqué la même source.

Pour les wilayas du Nord, "les horaires d'ouverture sont fixés de 08h00 à 19h00. Quant aux wilayas du Sud, les agences seront ouvertes de 07h00 à 12h00, puis de 16h00 à 20h00, à partir du 1er juin 2026".

Les horaires d'ouverture applicables durant la saison estivale peuvent être consultés sur le site web: https://www.algerietelecom.dz/.../horaires-douverture-de...", ajoute la même source.