Algérie: Bouzegza souligne la nécessité de poursuivre l'extension des périmètres d'irrigation à partir des eaux épurées

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a souligné, dimanche à Alger, la nécessité de poursuivre l'extension des périmètres d'irrigation en s'appuyant progressivement sur les eaux épurées, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors d'une visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée au siège de l'Office national d'irrigation et de drainage (ONID), où il a suivi un exposé détaillé sur les activités de l'Office et ses programmes d'action, notamment en ce qui a trait à la gestion et à l'exploitation des infrastructures d'irrigation et de drainage, en plus des différents projets et opérations visant à améliorer les performances et la qualité du service.

A cet égard, le ministre a réaffirmé "l'engagement à mettre en oeuvre les orientations du président de la République relatives à la nécessité de poursuivre l'extension des périmètres d'irrigation grâce à l'utilisation progressive des eaux épurées (traitement tertiaire), afin de contribuer à la préservation des ressources en eau conventionnelles et de les réserver prioritairement à l'approvisionnement des citoyens en eau potable, tout en soutenant les efforts visant à renforcer la sécurité hydrique et alimentaire du pays".

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M. Bouzegza a, en outre, mis l'accent sur l'importance de moderniser les méthodes de gestion et de renforcer la numérisation au sein de l'établissement, à travers le développement des systèmes d'information et l'optimisation des base de données, à même d'améliorer les mécanismes de suivi et d'évaluation et de hisser le niveau d'efficacité et de performance.

Le ministre a également souligné l'importance capitale de la maintenance périodique et systématique des ouvrages et des grandes infrastructures relevant du secteur, étant un facteur essentiel dans la préservation de la pérennité des installations hydrauliques, tout en assurant leur disponibilité et en augmentant leur efficacité opérationnelle, contribuant ainsi à la continuité du service public et à la protection des investissements réalisés.

Le ministre a salué les efforts que déploient les cadres et les travailleurs de l'ONID, appelant à poursuivre leur mobilisation, à oeuvrer dans un esprit de responsabilité et à faire preuve d'engagement pour concrétiser les objectifs fixés et améliorer les performances de l'établissement, et ce au service du développement national et des aspirations des citoyens.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres périodiques que le ministre tient avec les établissements et organismes relevant du secteur de l'Hydraulique, conclut le communiqué.