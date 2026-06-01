Algérie: Lancement de la campagne commune de prévention des risques professionnels

CONSTANTINE — La campagne commune de prévention des risques professionnels a été lancée dimanche dans plusieurs wilayas de l'Est du pays avec l'objectif de renforcer la culture de la prévention sur les lieux de travail.

A Batna, le coup d'envoi de cette campagne a été donné au siège de l'inspection de wilaya du travail en présence des acteurs du secteur et de représentants de l'université, de la protection civile, de la direction de la santé, des bureaux de l'UGTA, du patronat, des commerçants et de psychologues.

Farouk Ali Mouhad, inspecteur de wilaya du travail, a inscrit cette campagne, organisée par l'inspection du travail en coordination avec la CNAS et de l'Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du Bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministère de tutelle pour la sensibilisation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et la prévention des risques professionnels et de leurs effets négatifs.

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A Guelma, l'accent a été porté sur l'importance accordée par l'Algérie au renforcement de la sécurité physique et psychologique des travailleurs sur les lieux de travail à l'occasion du lancement de la campagne commune de prévention des risques professionnels qui se poursuivra au 1er juillet prochain.

Lors du lancement au siège de la CNAS de cette campagne placée sous le slogan "la dignité du travailleur et sa sécurité physique et psychique, la base d'un environnement de travail réussi", M. Nabil Harizi, inspecteur de wilaya du travail et coordinateur de l'initiative, a indiqué que "la protection du travail n'est pas seulement un engagement administratif ou technique mais un choix stratégique de l'Etat reposant sur le raffermissement de la culture de prévention et d'anticipation et à la sensibilisation et de la formation continues".

De son côté, Abdelmalek Kaoula, directeur de l'agence locale CNAS, a souligné que "la santé professionnelle physique et psychique sur les lieux de travail représente une responsabilité collective partagée par l'Etat et l'ensemble des acteurs du monde du travail".

A Sétif, le directeur de l'agence locale CNAS, Nasreddine Ouahrani, a indiqué en marge du lancement de la campagne commune de prévention des risques professionnels que "cette initiative est lancée sous l'égide du ministère de tutelle en coordination avec les organismes concernés et s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'engagement de l'Etat en faveur de la promotion de la santé et de la sécurité professionnelles et de la protection du travailleur sur les lieux de travail".

Il a également relevé que la campagne vise "la diffusion de la culture de prévention des risques professionnels, du surmenage et de la pression psychologique sur les lieux de travail et la consolidation des valeurs de respect mutuel et de communication en milieu professionnel".

De son côté, l'inspection du travail d'Ouled Djellal en coordination avec plusieurs autres acteurs a lancé une campagne similaire qui s'inscrit, selon l'inspectrice de wilaya du travail, Dalila Chettof, dans le cadre des efforts de diffusion de la culture de prévention sur les lieux de travail, relevant que "le succès de cette prévention est tributaire de la conviction de tous les acteurs que la sécurité au travail n'est pas une charge mais un investissement réel dans la ressource humaine et dans la pérennité de l'entreprise".

Le programme prévu à l'occasion prévoit la tenue d'activités diverses dont des rencontres dans les établissements de formation professionnelle et des sorties de terrain en compagnie des inspecteurs du travail pour la sensibilisation aux droits professionnels, à l'amélioration de l'environnement du travail et le renforcement de la culture de coopération dans l'entreprise.