Algérie: Commémoration du 70e anniversaire de la bataille de Lefkaline et de la mort du chahid Ali Zeghdoud

MILA — La wilaya de Mila a commémoré, dimanche, le 70e anniversaire de la bataille de Lefkaline, qui eut lieu le 31 mai 1956, et de la mort du chahid Ali Zeghdoud surnommé Si Ali Laouati.

Dans une allocution prononcée sur le site de ce haut fait d'arme, le directeur des Moudjahidine, Meftah Serbouh, a indiqué, en présence des autorités locales, que la bataille de Lefkaline, dans la commune de Sidi Khelifa, est "un épisode de bravoure dans l'histoire de la région de Mila, durant lequel les moudjahidine et les habitants des mechtas de la région ont affronté avec courage les forces coloniales qui les avaient encerclés avec le soutien de l'aviation de guerre.

Le chef des combattants algériens, le héros Ali Zeghdoud (1902-1956), a résisté avec vaillance aux côtés de ses compagnons, en dépit de l'inégalité des forces en présence, parvenant à abattre de nombreux soldats ennemis avant de tomber au champ d'honneur, a ajouté l'intervenant.

La cérémonie de commémoration, organisée en présence de proches du Martyr Zeghdoud et de la famille révolutionnaire a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle ériger pour immortaliser cette bataille, suivie de la lecture de la Fatiha du Saint Coran en hommage aux 41 Martyrs de cet affrontement, dont des femmes et des enfants.

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La famille du Chahid Ali Zeghdoud a été honorée à cette occasion par le wali de Mila, Fayçal Amrouche.