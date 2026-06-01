ORAN — La campagne nationale conjointe d'information et de sensibilisation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail a été lancée, dimanche soir dans plusieurs wilayas de l'Ouest du pays.

Organisée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale sous le slogan : " La dignité du travailleur et sa sécurité physique et psychologique sont le fondement d'un environnement de travail réussi", cette initiative vise à réduire et prévenir les accidents du travail ainsi que les maladies professionnelles dans les différents secteurs d'activité.

A Oran, l'Inspection du travail de la wilaya a organisé en son siège une journée d'étude consacrée à la sécurité et à la santé professionnelles, physiques et psychologiques des travailleurs.

Ont pris part à cette rencontre des représentants de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), des organismes chargés de la prévention des risques professionnels, notamment l'Organisme

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de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment et de l'hydraulique (OPREBATPH), l'Institut national de prévention des risques professionnels, la médecine du travail, ainsi que des experts juridiques.

A cette occasion, l'inspecteur du travail de la wilaya, Bouakkez Laradj, a indiqué que cette campagne, qui se poursuivra jusqu'au 1er juillet prochain, vise principalement à ancrer la culture de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail et à promouvoir les moyens de prévention des risques professionnels.

Il a précisé que cette campagne comprendra de nombreuses sorties de terrain conjointes entre les différents organismes concernés par la prévention des risques professionnels.

Ces actions cibleront les entreprises économiques afin de les sensibiliser à l'importance de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des risques en milieu professionnel.

Il a également souligné que l'Inspection du travail d'Oran ambitionne de toucher le plus grand nombre possible d'employeurs et de travailleurs durant cette période.

Selon M. Bouakkez, la wilaya d'Oran a enregistré, jusqu'au début du mois de mai en cours, 11 accidents du travail mortels ayant coûté la vie à des ouvriers sur des chantiers de construction.

Tous ces accidents seraient dus à la non-utilisation des équipements de protection individuelle et à la négligence des employeurs en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail.

De son côté, le directeur de l'agence d'Oran de la CNAS, Abdelkrim Djellat, a indiqué que cette manifestation vise à renforcer la culture de la prévention ainsi que la sensibilisation aux droits et obligations liés à la santé et à la sécurité au travail, tout en protégeant la dignité du travailleur.

Selon lui, la manifestation reflète l'engagement de l'Etat à renforcer sa dimension sociale à travers des politiques publiques destinées à protéger le travailleur, considéré comme un acteur central du développement.

A Sidi Bel-Abbes, le siège de la CNAS (agence de Sidi Bel-Abbes) a accueilli une journée d'étude d'information et de sensibilisation consacrée à la sécurité et à la santé professionnelles, physiques et psychologiques en milieu de travail, a indiqué la chargée de la communication de l'organisme, Fadia Oulhaçi.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale conjointe menée par les organismes chargés de la prévention des risques professionnels, la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, ainsi que la Direction générale de l'Inspection du travail.

Mme Oulhaçi a expliqué que cette campagne vise avant tout à sensibiliser à l'importance de garantir un environnement de travail sûr, stable et sain.

Elle a souligné que la préservation de la santé physique et mentale des travailleurs constitue un " droit constitutionnel et une responsabilité collective" partagée par l'ensemble des acteurs afin d'assurer une meilleure productivité et d'améliorer l'efficacité administrative et économique.

Les travaux de cette journée ont porté sur plusieurs axes, notamment les dimensions juridiques et constitutionnelles garantissant la protection des travailleurs, la responsabilité collective en matière de santé physique et psychologique, la coordination entre les organismes de prévention, la Fonction publique et l'Inspection du travail pour faire respecter les normes de sécurité, ainsi que l'impact positif de la santé mentale sur la productivité et la création d'un environnement de travail motivant.

A Aïn Temouchent, la même campagne a été lancée par l'agence locale de la CNAS en coordination avec l'Inspection du travail de la wilaya.

Le directeur de l'agence, Djamel Eddine Senhadji, a souligné que cette campagne vise principalement à renforcer les mécanismes de protection de la santé physique et psychologique des travailleurs dans leur environnement professionnel, à travers la sensibilisation des employeurs et des partenaires sociaux aux mesures préventives à adopter pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs.

Le directeur de l'Inspection du travail de la wilaya, Mokdad Ouardi, a quant à lui affirmé que cette initiative a pour objectif d'améliorer les performances professionnelles et de réduire les accidents du travail.

Il a rappelé l'importance accordée par l'Etat à la protection des travailleurs et à la préservation de leur santé et de leur sécurité.

A ce titre, le décret exécutif 91-05 fixe les règles générales de prévention et de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, notamment en ce qui concerne les conditions de confort, les installations sanitaires, l'hygiène des locaux et les mesures de prévention destinées à protéger les travailleurs contre les différents risques professionnels.

A Mascara, le lancement de la campagne a été marqué par le départ d'une caravane de sensibilisation à la prévention des risques professionnels.

La première journée a été ponctuée par des expositions et des rencontres de sensibilisation organisées au siège de l'Inspection du travail, durant lesquelles des explications détaillées ont été fournies sur l'importance de la sécurité et de la santé au travail pour améliorer les performances et réduire les accidents ainsi que les pressions psychologiques.

Ces activités ont suscité un vif intérêt de la part des représentants d'entreprises et des opérateurs économiques de la wilaya.

Le programme de cette caravane comprend également des visites de sensibilisation dans les entreprises publiques et privées ainsi que sur les chantiers de réalisation. Des conseils et orientations y seront dispensés sur les moyens de prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés.

Des journées portes ouvertes sont également prévues au siège et dans les antennes de l'Inspection du travail, ainsi qu'auprès des agences de la CNAS et de la CACOBATPH, autour du même thème, selon les déclarations à l'APS de l'inspectrice du travail de la wilaya, Missaoui Farida.