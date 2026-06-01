Algérie: Djellaoui préside une réunion de coordination avec les directeurs des travaux publics des wilayas du Sud-Ouest

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djellaoui, a présidé, dimanche à Alger, une réunion de coordination régionale avec les directeurs du secteur des wilayas du Sud-Ouest, consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des projets en cours de réalisation et à l'examen des propositions relatives aux programmes des trois prochaines années, indique un communiqué du ministère.

Cette sixième réunion régionale, tenue en présence des cadres centraux du ministère et des directeurs des travaux publics et de cadres techniques des wilayas d'Adrar, de Tindouf, de Béni Abbès, de Béchar et de Timimoun, a été consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des projets inscrits au titre du programme de l'année 2026, au suivi du rythme de réalisation des opérations en cours et à l'examen des propositions relatives aux programmes des années 2027, 2028 et 2029, précise la même source.

Dans ce cadre, un intérêt majeur a été accordé aux projets structurants et stratégiques visant à renforcer l'interconnexion et à améliorer les infrastructures dans les wilayas concernées, ainsi qu'à la poursuite de l'opération d'assainissement de la nomenclature des investissements sectoriels afin de permettre l'amélioration des mécanismes de suivi et la rationalisation des dépenses publiques, ajoute le communiqué.

Donnant une série d'orientations et d'instructions pour assurer une mise en oeuvre efficace des programmes tracés, le ministre a souligné la nécessité de lancer, dans les délais impartis, l'ensemble des projets programmés au titre de l'année 2026, en accordant la priorité aux projets ayant un impact direct sur le développement socio-économique et en veillant à un suivi régulier sur le terrain des différentes opérations en cours.

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M. Djellaoui a, par ailleurs, souligné l'importance de préparer les futurs programmes d'investissement selon une approche fondée sur l'identification des besoins réels des wilayas et l'accompagnement de la dynamique de développement que connaissent ces régions.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la poursuite par le ministère de son programme périodique de coordination et d'évaluation (19 mai-3 juin) visant à s'enquérir de l'état d'exécution des programmes sectoriels, conclut le communiqué.