Algérie: Coup d'envoi des épreuves à Constantine avec la participation de 150 élèves

CONSTANTINE — Les épreuves du Championnat national scolaire d'athlétisme, destiné aux élèves non licenciés et à ceux aux besoins spécifiques, ont été officiellement lancées, dimanche, au complexe sportif Chahid-Hamlaoui de Constantine, avec la participation de 150 élèves représentant plusieurs wilayas du pays.

Ce championnat organisé en coordination avec les ministères des Sports et de l'Education nationale ainsi qu'avec les ligues de wilaya de sport scolaire, se poursuivra jusqu'au 2 juin prochain.

A l'occasion, le président de la Fédération algérienne du sport scolaire, Ali Merah, a souligné à l'APS, que cette manifestation, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à insuffler une nouvelle dynamique au sport scolaire, à détecter les jeunes talents et à préparer les champions de demain appelés à représenter l'Algérie sur les scènes internationales.

M. Merah a également indiqué que le programme annuel de la Fédération comprend, au titre de la saison en cours, l'organisation de 17 compétitions nationales et de 6 compétitions internationales.

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Le responsable fédéral a, par ailleurs, salué la qualité de l'organisation de cet événement, rendue possible grâce à l'engagement des autorités locales, à leur tête le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, qui a présidé la cérémonie d'ouverture.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers les directions de la jeunesse et des sports, de l'éducation, de la protection civile et de la santé, ainsi qu'à la ligue de wilaya de sport scolaire de Constantine, aux services de sécurité et à l'ensemble des encadreurs mobilisés pour la réussite de cette rencontre sportive.

De son côté, le directeur local de l'éducation, Lakhdar Barkati, a affirmé que Constantine "a l'honneur d'accueillir, aujourd'hui, le premier championnat national destiné aux élèves non licenciés, une manifestation inédite dont la portée est rehaussée par la présence d'élèves à besoins spécifiques, animés d'une remarquable détermination".

Il a précisé que les participants n'avaient auparavant exercé aucune activité au sein de clubs sportifs, leurs licences étant exclusivement rattachées aux ligues de wilaya du sport scolaire.

Après les phases qualificatives régionales, six régions ont décroché leur qualification pour cette phase nationale, représentées par Constantine, Sétif, Alger, Sidi Bel Abbès, Oran et Ouargla.

Pour sa part, le directeur local de la jeunesse et des sports (DJS), Lahcen Laâdjadj, a indiqué que l'ensemble des infrastructures sportives de base a été mobilisé et que toutes les dispositions nécessaires en matière d'hébergement et d'accueil ont été réunies au profit des délégations venues des différentes régions du pays, conformément aux orientations du ministère de tutelle.

Il a ajouté que les capacités organisationnelles et les infrastructures dont dispose Constantine ont déjà permis à la wilaya d'accueillir, précédemment, le Championnat national scolaire de basket-ball, avant de recevoir aujourd'hui cette compétition d'athlétisme, discipline considérée comme la matrice de l'ensemble des sports.

M. Laâdjadj a enfin souligné que le sport scolaire "constitue le véritable réservoir du sport algérien", estimant que son développement passe nécessairement par la valorisation et l'exploitation optimale des infrastructures sportives de proximité.