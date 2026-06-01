Sénégal: Le Sénégal s'incline face aux États-Unis en amical, 2-3

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal s'est inclinée face aux États-Unis sur le score de 3 buts à 2, dimanche à Charlotte, lors d'un match amical.

Les Américains ont d'entrée pris le match à leur compte en imposant leur jeu à une équipe du Sénégal fortement remaniée, avec les absences des cadres Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly, de retour de blessure. Pape Gueye et Moussa Niakhaté ont, quant à eux, débuté sur le banc. L'équipe dirigée par Sadio Mané, capitaine, a eu du mal à entrer dans son match durant les 30 premières minutes. C'est au cours de cette période que les coéquipiers de Christian Pulisic ont pris l'avantage en inscrivant deux buts (7e et 20e minutes).

Les hommes de Pape Thiaw, très fébriles défensivement, cet après-midi, ont toutefois mieux terminé la première période. Ils ont réduit le score à la 41e minute grâce à Sadio Mané, parfaitement servi par Habib Diarra (1-2). Au retour des vestiaires, les entrées d'El Hadji Malick Diouf et de Pape Gueye ont apporté un nouveau souffle à l'équipe sénégalaise, mais seulement pendant un temps. Les Lions sont ensuite retombés dans leurs travers défensifs. Même l'entrée de Moustapha Mbow n'a pas permis de stabiliser l'arrière-garde.

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Sur l'une des rares offensives sénégalaises, Sadio Mané a toutefois réussi à égaliser, signant ainsi un doublé et son 56e but en sélection nationale, avant de céder sa place à Assane Diao. N'ayant toujours pas corrigé leurs errements défensifs, les Sénégalais ont concédé un troisième but évitable à la 63e minute. Les entrées simultanées de Moussa Niakhaté, Pape Matar Sarr et Bamba Dieng à la 71e minute ont apporté davantage d'équilibre à l'équipe du Sénégal, mais cela n'a pas suffi pour revenir au score.

Les Lions s'inclinent finalement 3 buts à 2. Une défaite qui met fin à une série de 10 matchs victorieux. La solide et convaincante prestation du milieu de terrain de 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye, sera sans nul doute la grande satisfaction de ce match. Le joueur du Bayern Munich, titularisé pour sa première sélection avec le Sénégal, a disputé l'intégralité de la rencontre. La dernière défaite du Sénégal remontait au 15 novembre dernier face au Brésil (0-2), en match amical à Londres.

Les Sénégalais vont rallier San Antonio, une ville du Texas. Ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire, le 9 juin à 23h GMT. D'ici là, l'effectif du Sénégal, encore privé d'Ismaïla Sarr, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Pathé Ciss et Ibrahim Mbaye, sera au complet avec leur arrivée. Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak. Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey. Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto. La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.