Afrique: Abdoulaye Wade a su décomplexer le pays et le continent, selon Ousmane Ngom

Dakar — L'ancien ministre Ousmane Ngom a présenté, dimanche, son livre intitulé "Abdoulaye Wade, centenaire d'un homme d'exception", sa contribution au centenaire de l'ancien président, soulignant que l'ancien président a su décomplexer le Sénégal et l'Afrique.

"Je suis sûr que vous allez le lire et le relire, car c'est notre histoire commune puisque nous avons la même histoire", a-t-il soutenu. La cérémonie de dédicace de "Abdoulaye Wade, centenaire d'un homme d'exception : un bréviaire pour la conquête démocratique des droits et libertés" s'est tenue à la Maison de la presse Babacar Touré. Plusieurs hommes politiques, diplomatiques, des écrivains et des personnalités d'autres secteurs ont pris part à la rencontre.

Ousmane Ngom, ancien numéro 2 du Parti démocratique sénégalais (PDS), estime qu'à travers ses activités et initiatives, Me Wade a su "décomplexer le Sénégal en particulier et l'Afrique en générale". Juriste de formation, M. Ngom, qui est à sa première publication, s'est illustré comme une figure majeure de l'opposition aux côtés du président Abdoulaye Wade. Il a occupé plusieurs postes ministériels sous Abdou Diouf et sous Abdoulaye Wade notamment au Travail, à la Santé, au Commerce, à l'Intérieur ou encore aux Mines.

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Ce livre, selon le directeur des éditions Salama, Seydi Sow, se veut un pont entre l'histoire et les générations, présentant l'ancien président comme une personnalité ayant marqué durablement la trajectoire nationale sénégalaise. "Ce livre vient comme un rendez-vous entre l'histoire et les générations, entre l'action politique et la postérité, entre l'homme et le temps. Je ne veux pas prétendre retracer le rôle immense que Abdoulaye Wade a joué dans la marche de notre nation (...) ", a-t-il déclaré.

Cet ouvrage de 287 pages, édité aux éditions Salama, offre un témoignage rare sur Abdoulaye Wade, un acteur engagé qui était "témoin lucide des dérives" du pouvoir socialistes, a-t-il dit. "Abdoulaye Wade, reste une figure qui a marqué notre jeunesse, un symbole de courage dans un contexte où l'audace politique relevait parfois de l'héroïsme", a fait valoir l'éditeur. Pour toute une génération, a-t-il poursuivi, le "pape du Sopi" "reste moins un homme politique qu'une promesse de changement, de justice et d'alternance".

"Aujourd'hui, cet homme de conviction nous offre un ouvrage d'une grande valeur historique et politique (...). Permettez-moi juste de m'incliner devant la grandeur d'Abdoulaye Wade, un homme étincelant de conviction, un vrai homme de courage, un géant qui traversa les tempêtes sans jamais renoncer à ses idées", a-t-il ajouté.