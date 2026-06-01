Tunisie: Le Président Saïed à l'Ariana, réaffirme son engagement à répondre aux attentes des Tunisiens

TUNIS — Le président Kaïs Saïed a effectué, dimanche soir, une visite "non annoncée" dans le gouvernorat de l'Ariana, où il a rencontré des habitants de plusieurs localités afin de prendre connaissance de leurs préoccupations et revendications.

S'exprimant dans une déclaration exclusive à l'agence TAP, le chef de l'État a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre de sa démarche de contact direct avec les citoyens et de suivi de leurs préoccupations, affirmant sa volonté d'oeuvrer à la satisfaction de leurs attentes.

Le président Saïed a souligné que les problèmes soulevés nécessitaient, selon lui, des « solutions nationales globales » plutôt que des réponses limitées à des cas individuels ou à des groupes spécifiques.

Il a ajouté que les efforts se poursuivaient « jour et nuit » pour répondre à ce qu'il a qualifié de revendications légitimes des Tunisiens.

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Le président a également réaffirmé son attachement aux choix politiques engagés et sa détermination à poursuivre le travail en vue d'atteindre les objectifs de la prochaine étape.

Par ailleurs, il a appelé les responsables à assumer pleinement leurs fonctions, estimant que la jeunesse tunisienne était en mesure de prendre des responsabilités et de contribuer davantage à la gestion des affaires publiques.

Il a averti que les responsables n'ayant pas tenu leurs engagements pourraient être remplacés par de jeunes compétences.

« L'État ne se gère ni par les publications sur les réseaux sociaux ni par les mensonges », a lancé le président, ajoutant que « la Tunisie demeure forte grâce à son peuple, capable de faire échec à toutes les manoeuvres ourdies contre elle ».

Le chef de l'État a assuré que l'État est gouverné par ses institutions et ses lois, exprimant sa confiance dans la capacité des Tunisiens à relever les différents défis auxquels le pays est confronté.