Togo: La CNDH s'attaque au recours excessif de la détention préventive

31 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La surpopulation carcérale reste l'un des défis majeurs du système judiciaire.

Pour y remédier, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a engagé un dialogue avec les acteurs de la chaîne judiciaire, magistrats, officiers de police et personnels pénitentiaires, pour lutter contre le recours abusif à la détention préventive.

Le problème est connu : trop souvent, des personnes présumées innocentes se retrouvent incarcérées pendant de longues semaines, voire des mois, avant même que leur culpabilité ne soit établie par un tribunal.

Cette pratique, outre qu'elle porte atteinte à la présomption d'innocence et à la dignité humaine, engorge les prisons et fragilise l'ensemble du système judiciaire.

Une détention préventive excessive peut briser une vie : perte d'emploi, éclatement familial, traumatismes psychologiques -- et ce, pour une personne qui sera parfois acquittée au final.

« Chaque décision de placement en détention engage non seulement la crédibilité de notre justice, mais aussi la vie, la dignité et l'avenir d'un être humain », a souligné Gnambi Garba Kodjo, vice-président de la CNDH.

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