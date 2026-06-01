Tunisie: Hausse de 25,1% des maladies professionnelles déclarées en 2023 (ISST)

Tunis — Les maladies professionnelles ont enregistré une hausse de 25,1% en 2023, par rapport à l'année précédente. La hausse est particulièrement remarquable dans le secteur du textile et de l'habissement durant toute la période 2021-2023, d'après les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), publiées par danse dernier numéro (108) de la revue "Santé et sécurité au travail" diffusé par l'Institut de santé et de sécurité au travail (ISST).

Ainsi, les accidents du travail déclarés dans la branche de l'habillement se sont inscrits en hausse à 2829 accidents en 2023 contre 2633 en 2021, ce qui représente respectivement 10,8% et 10,2% du total des accidents du travail enregistrés à l'échelle nationale. En ce qui concerne les indices de la fréquence des accidents, le secteur du textile s'est placé au dessus de la moyenne générale des accidents du travail durant la même période.Le secteur de la confection de vêtements a enregistré cinq accidents mortels, soit l'équivalent de 4% du total des accidents de travail mortels déclarés (120) et principalement, liés à la manipulation des machines et aux risques électriques. En revanche, l'indice de fréquence des accidents du travail dans la branche du textile a enregistré un recul, à 12,1% en 2023 contre 17,6% en 2021.

Les statistiques de la CNAM mettent en exergue également, la hausse des maladies professionnelles avec un total de 3524 maladies professionnelles. Les troubles musculosquelettiques et les maladies respiratoires viennent en tête, avec 90% du total des pathologies recensées, d'après la même source.

Dans la branche de l'habillement, le nombre de maladies professionnelles s'est élevé à 1481 cas en 2023, contre 871 cas en 2021, soit 42% du total des maladies professionnelles dans les deux branches réunies.

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La ventilation géographique montre que les pathologies professionnelles sont concentrées clairement dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia, avec 51% des maladies déclarées, ce qui reflète l'importance de l'industrie textile dans la région du Sahel et la nécessité d'apporter une réponse adéquate et des interventions préventives dans cette région. lesquelles doivent tenir compte des spécificités du milieu professionnel et viser une amélioration des conditions de travail ainsi que promouvoir une culture de santé et de sécurité au travail.

Le gouvernorat de Monastir occupe la première place en termes de nombre d'entreprises actives dans les branches du textile et de l'habillement avec 405 entreprises, soit près de 27% du total national. Vient ensuite le gouvernorat de Zaghouan avec 191 entreprises, suivi en troisième position par le gouvernorat de Nabeul avec 171 entreprises.

Ces trois gouvernorats abritent à eux seuls, environ 52% de l'ensemble du secteur du textile et de l'habillement à l'échelle nationale, selon une étude réalisée par l'Institut en 2025