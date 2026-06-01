Sénégal: Préparation Mondial 2026 - Le pays s'incline contre les États-Unis

Ce 31 mai 2026, le Sénégal disputait son premier match de préparation pour la Coupe du monde 2026 face aux États-Unis. Les champions d'Afrique ont perdu 3-2 contre les Américains. À noter beaucoup d'errements défensifs chez les Lions.

Les Lions étaient en grande difficulté lors du début de rencontre face aux États-Unis dans ce match amical international. Après vingt minutes de jeu, les Américains menaient déjà 2 buts à 0, portés par deux de leurs hommes forts : Sergiño Dest et Christian Pulisic.

Les Stars and Stripes ont frappé très tôt. Dès la 7e minute, c'est Sergiño Dest qui ouvre le score sur une belle passe décisive de Christian Pulisic. Un but qui fait mal au Sénégal, pris de court dans une phase où l'équipe cherchait encore ses repères. Le capitaine américain ne s'arrête pas là : à la 20e minute, Pulisic prend lui-même ses responsabilités et double la mise, confirmant son statut de patron de cette équipe américaine.

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Le Sénégal, qui n'a pas encore trouvé les clés pour perturber le bloc américain, doit impérativement réagir. Les Lions vont ainsi élever leur niveau d'intensité et trouver des solutions offensives pour espérer revenir dans cette partie. Et à force de pousser, ils réduisent l'écart sur un joli tir croisé de Sadio Mané (43e) après une très belle passe d'Habib Diarra dans la profondeur. C'est sur ce score de 2-1 pour les États-Unis que les deux équipes rejoignent les vestiaires à la pause.

Une défense aux abois

À la pause, Pape Thiaw décide de réagir et effectue trois changements en faisant sortir Abdoulaye Seck, Jakobs et Lamine Camara pour faire entrer Pape Gueye, El Hadj Malick Diouf et Moustapha Mbow. Ce dernier connaît d'ailleurs une entrée en matière compliquée puisqu'il perd son premier ballon, permettant à Balogun d'inscrire un 3e but pour les Américains. Toutefois, celui-ci est refusé pour hors-jeu.

Les Lions, piqués, vont réagir dans la foulée. Lancé en profondeur, Nicolas Jackson réalise un très joli travail dont hérite Sadio Mané, qui égalise à la 52e minute, inscrivant son 56e but en sélection. Néanmoins, les errements défensifs des Lions se poursuivent, et Balogun va redonner l'avantage à la Team USA à la 63e minute.

Chérif Ndiaye, Bamba Dieng ou encore Assane Diao entrent en jeu, mais rien n'y fait. Le Sénégal s'incline 3-2 et met fin à sa série de 10 matchs sans défaite. Le dernier revers remonte à novembre 2025 contre le Brésil. Prochain test avant le Mondial : le 9 juin contre l'Arabie saoudite.