Sénégal: Aurélien Tchouameni encense les « Lions » - « C'est une excellente équipe, ils vont vouloir nous rentrer dedans dès le début »

Aurélien Tchouaméni lance déjà les hostilités avant France - Sénégal. L'histoire est-elle en marche ? Vainqueur de la CAN 2025 au Maroc il y a quatre mois, l'Equipe Nationale du Sénégal ambitionne de réaliser un parcours historique lors de la Coupe du Monde en Amérique du Nord cet été. Le rêve peut être permis de la part d'un groupe qui a un matériel rendant élogieux leurs adversaires.

L'Equipe Nationale du Sénégal est prête à partir à la conquête du grand monde. Quatre mois après avoir décroché son deuxième trophée en Coupe d'Afrique des Nations en battant le Maroc chez lui (1-0), les Lions ont la ferme intention de déjouer les pronostics lors de la Coupe du Monde 2026 (11 juin-19 juillet). S'ils doivent faire face à un groupe I relevé, avec la France, la Norvège et l'Irak comme adversaires, les hommes de Pape Thiaw sont bien conscients de leurs qualités et sont capables de poser des problèmes à n'importe quelle équipe.

Les coéquipiers de Sadio Mané sont si pétris de talent que même les autres nations sont dithyrambiques à leur égard. À l'image d'Aurélien Tchouaméni, milieu des Bleus, qui a évoqué le prochain duel entre les champions d'Afrique et les vice-champions du monde. « C'est une excellente équipe, je les suis depuis pas mal de temps, que ce soit lors des CAN ou des autres compétitions. On sait qu'on va faire face à un adversaire très, très fort, rugueux, ils vont vouloir nous rentrer dedans dès le début, il faudra qu'on soit prêt », a-t-il souligné.

Présent en conférence de presse ce dimanche, le joueur du Real Madrid s'est incliné devant l'Equipe Nationale du Sénégal bondée de plusieurs très bons éléments dont Tchouaméni connaît particulièrement. C'est le cas, notamment, de Pape Gueye. « C'est un super joueur, il a fait une super saison en LaLiga, ça fait longtemps qu'on joue l'un contre l'autre, c'était déjà le cas quand il était à Marseille. On a eu des batailles et on va se préparer pour ça », enchaîne l'ex-bordelais au sujet du milieu de Villarreal, unique buteur de la finale de la CAN 2025.

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