Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les organisations d'étudiants démentent un appel à manifestation

1 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

« Nous invitons chacun à faire preuve de discernement face aux fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux, à ne pas se laisser instrumentaliser par des forces obscures et à privilégier les canaux officiels pour toute information relative aux bourses, notamment l'intersyndicale des étudiants et les services du ministère de l'Enseignement supérieur », indique la déclaration conjointe faite le 31 mai, à Brazzaville, par l'Union libre des élèves et étudiants du Congo (Uleeco) et le Mouvement des élèves et étudiants du Congo (Meec).

Cette déclaration répond, en effet, à un tract qui circule sur les réseaux sociaux invitant les étudiants à se mobiliser massivement à partir du 2 juin pour réclamer le paiement de la bourse.

« L'Uleeco et le Meec tiennent à vous rappeler que la bourse est payée régulièrement depuis octobre 2024. À ce jour, les paiements se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur. Le dernier virement du mois est déjà effectif », précisent ces organisations d'étudiants dans leur déclaration en appelant ces derniers à poursuivre sereinement leurs activités académiques.

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