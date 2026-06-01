Afrique: Accès à l'électricité - La BAD lance la « Mission 300 Progress Tracker »

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a lancé, le 29 mai à Brazzaville, à l'occasion de la clôture des Assemblées annuelles, la « Mission 300 Progress Tracker », outil de suivi des progrès de la Mission 300, destiné à suivre les progrès d'accès à l'électricité en Afrique.

La plateforme numérique publique qui fournit des données en temps réel sur l'accès à l'électricité en Afrique offre une visibilité à l'échelle des projets sur les opérations soutenues par la Mission 300. Elle permet aux utilisateurs de suivre les progrès de la mise en oeuvre par pays, notamment en matière de raccordement à l'électricité, de financement, de statut opérationnel et de couverture géographique.

La Mission 300 est une initiative conjointe du Groupe de la BAD, du Groupe de la Banque mondiale (BM) et d'autres partenaires visant à raccorder 300 millions d'Africains supplémentaires à l'électricité d'ici à 2030.

Selon Kevin Kariuki, vice-président du Groupe de la Banque chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte, la plateforme était conçue pour rendre les progrès visibles et mesurables.

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« Le Mission 300 Progress Tracker de la BAD permet aux gouvernements, aux partenaires, aux investisseurs et aux citoyens de voir en temps réel comment la Banque contribue à étendre l'accès à l'électricité en Afrique et voir où des efforts supplémentaires sont encore nécessaires », a-t-il déclaré.

Ensemble, a ajouté Kevin Kariuki, la BAD et la BM ont touché plus de 50 millions de personnes depuis le lancement de la Mission 300, démontrant ainsi ce qu'il est possible de réaliser lorsque le financement, la réforme des politiques et la mise en oeuvre sont alignés autour d'un objectif commun.

Lors du lancement, la plateforme affichait des données ci-après : 5,2 millions de personnes raccordées grâce aux opérations actives de la Mission 300 soutenues par la BAD ; 74 projets d'accès à l'énergie en cours dans plusieurs pays africains ; 35 millions de personnes supplémentaires devraient bénéficier d'un accès à l'électricité grâce au portefeuille de projets actuel ; approbation de 9 milliards de dollars pour des opérations alignées sur la Mission 300, dont 6 milliards provenant des ressources de la BAD et 30 pactes nationaux de l'énergie approuvés.

Parmi les projets présentés sur la plateforme figure le projet de connectivité du dernier kilomètre au Kenya, qui a permis de raccorder de nouveaux foyers à l'électricité, au profit de plus de 815 756 personnes. En Sierra Leone, le projet du réseau de distribution de Bo-Kenema a permis de raccorder de nouveaux foyers à l'électricité, servant environ 195 730 personnes.

Des projets d'infrastructure régionaux sont également présentés, ainsi que le projet hydroélectrique de Rusumo Falls qui alimente en électricité le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, tandis que le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée, qui a touché 6 994 personnes en Côte d'Ivoire, a élargi l'accès à l'électricité dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

D'après la BAD, en regroupant les résultats obtenus au niveau des projets sur une plateforme publique, cet outil de suivi vise à renforcer la transparence, à améliorer le suivi et à accélérer l'accès à l'électricité sur le continent.