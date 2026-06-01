Sénégal: La mairie de Mboro pour une meilleure prise en charge des urgences

1 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mboro — Les autorités municipales de Mboro préconisent un renforcement de la prise en charge des urgences et des secours dans cette commune de la région de Thiès (ouest), après qu'une camionnette a tué, dimanche, un enfant âgé de trois ans à Ngaye Ngaye.

Une camionnette a heurté un enfant âgé de trois ans qui tentait de traverser la Route nationale numéro 8, dimanche vers 10 heures, à hauteur de la mosquée de Ngaye Ngaye, dans la commune de Mboro.

Dans un communiqué transmis à l'APS, la mairie de Mboro a présenté ses condoléances à la famille éplorée, tout en attirant l'attention sur les "insuffisances du dispositif de secours" dans cette partie du département de Tivaouane.

Selon le document, le délai d'intervention des sapeurs-pompiers, estimé à "près de trois heures après le drame, soulève de sérieuses interrogations quant à l'efficacité de la prise en charge des urgences et du maillage des services de secours dans la zone".

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L'équipe municipale indique avoir déjà entrepris plusieurs démarches et mené plusieurs plaidoyers, pour l'implantation d'une caserne de sapeurs-pompiers et d'une infrastructure sanitaire "de niveau adéquat", pour répondre aux besoins croissants des populations.

Face à ce nouveau drame, la municipalité insiste sur l'urgence de réaliser ces infrastructures jugées vitales pour la sécurité et la santé des habitants de cette zone en pleine expansion démographique et économique.

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