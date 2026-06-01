Sénégal: Pape Thiaw après la défaite des Lions - 'Une semaine très lourde de préparation nous attend'

Dakar — Les Lions du football vont continuer à travailler afin d'arriver fin prêt pour leur premier match comptant pour la Coupe du monde 2026 le 16 juin prochain, a assuré le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, soulignant qu'une semaine de préparation "très lourde" attend l'équipe nationale après sa défaite contre celle des Etats-Unis, dimanche, en match amical.

L'équipe va "continuer la préparation" pour être prête le 16 juin. "Il nous reste encore des jours et une semaine très lourde et chargée nous attend", a-t-il dit en conférence de presse.

L'équipe nationale du Sénégal s'est inclinée face à celle des États-Unis sur le score de 3 buts à 2, dimanche à Charlotte, lors d'un match amical de préparation en perspective du prochain Mondial qui démarre le 11 juin.

"Les États-Unis ont réussi à nous mettre en difficulté. On avait vraiment des problèmes sur leurs phases offensives. Il faut les féliciter. Ils méritent leur victoire au regard de la physionomie du match. C'était une bonne équipe américaine", a commenté Pape Thiaw.

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Le sélectionneur des Lions estime que ses protégés n'ont pas réussi à gagner "beaucoup de duels" lors de cette confrontation. "On est une équipe qui aime avoir le ballon mais on n'a pas réussi [à faire cela dans ce match], ce qui nous a mis en difficulté", a-t-il analysé.

Les choses se sont améliorées après l'égalisation sénégalaise mais ensuite "on a pris un autre but. Ça n'a pas été facile. Les États-Unis sont une équipe très forte athlétiquement et physiquement. Ils nous ont bien pressés. Il faut avouer que leur plan de jeu a plus marché que le nôtre", a poursuivi Pape Thiaw.

Après ce match, les Lions vont rallier San Antonio, une ville du Texas, où ils affronteront l'Arabie Saoudite pour un dernier match amical préparatoire, le 9 juin à 23h GMT.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.

La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.