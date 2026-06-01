Sénégal: Matam - Des améliorations notées dans l'organisation des courses hippiques (Acteur)

Bokidiawé (Matam) — Le président de la Ligue régionale des courses hippiques de Matam (nord), Aliou Thiam, affirme que des améliorations ont été enregistrées, depuis six ans, dans l'organisation et la gestion des courses hippiques dans la région.

"Cela fait longtemps que les courses hippiques existent dans la région de Matam, mais depuis notre arrivée, la première chose que nous avons faite a été d'innover dans l'organisation des courses. Nous avons fait de sorte que les acteurs aient des papiers pour qu'ils soient professionnels", a dit M. Thiam.

S'exprimant lors du grand prix régional organisé dimanche à Bokidiawé, dans le département de Matam, il a précisé que ces changements ont été rendus possibles grâce à un sponsor obtenu en début de saison, qui prend en charge toutes les récompenses devant être versées à la fin de chaque course.

Des améliorations ont été aussi notées sur le niveau des chevaux, avec de nouvelles races qui prennent part aux courses, grâce à une collaboration avec le haras national de Kébémer.

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"Nous avons signé pour cinq ans avec le haras national dans le cadre d'un projet d'insémination déroulé dans la région depuis 2023. Beaucoup de chevaux ont vu le jour dans le cadre de ce projet", a signalé le président de la Ligue régionale des courses hippiques de Matam.

Les acteurs déplorent toutefois l'absence d'hippodrome dans la région où les courses se déroulent dans des terrains vagues sans clôture.

M. Thiam plaide pour la construction d'un hippodrome légal dans une des plusieurs localités accueillant des courses au cours de la saison.

Pour cette saison, quatorze journées ont été jusque-là organisées dans différentes localités du département de Matam, dont Taïba Nguéyène, Nabadji Civol, Thiéhel Sébé ou encore Bokidiawé.