Tunisie: Lac d'Ichkeul - La nidification du flamant rose observée pour la première fois

La Société Tunisienne des Sciences Ornithologiques a annoncé, dimanche, avoir enregistré et documenté pour la première fois dans l'histoire du lac d'Ichkeul un cas de nidification du flamant rose, une découverte qualifiée de majeure sur les plans scientifique et environnemental.

Selon l'association, cet événement exceptionnel constitue un indicateur important de l'état de santé de l'écosystème local. La reproduction du flamant rose en Tunisie demeure en effet un phénomène rare et irrégulier, qui ne se produit que dans des conditions écologiques très spécifiques.

L'observation s'inscrit dans le cadre des travaux de suivi de la biodiversité menés par l'association à travers le pays. Celle-ci précise que son membre Badr Eddine Jomâa a été le premier à repérer les signes de cette nidification. Cette découverte est le fruit des efforts continus des équipes de terrain chargées du suivi des différentes espèces d'oiseaux, du nord au sud de la Tunisie.

Face à l'importance de cet événement, la colonie fait désormais l'objet d'une surveillance rapprochée afin d'assurer sa protection et de recueillir les données scientifiques nécessaires jusqu'à la fin de la période de reproduction.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'association prévoit également, en coordination avec les autorités concernées, la mise en place d'un camp de suivi permanent pour observer le site 24 heures sur 24. Parallèlement, son équipe scientifique prépare un article de recherche qui sera publié une fois l'ensemble des données de terrain collectées et analysées.

Le flamant rose choisit des sites de reproduction très limités, répondant à des critères précis tels que le niveau d'eau, la tranquillité des lieux et la disponibilité de nourriture. Le succès de sa nidification au lac d'Ichkeul est ainsi considéré comme un signe encourageant d'amélioration des conditions écologiques dans la région.

Cette découverte revêt une importance particulière, le parc national d'Ichkeul étant classé au patrimoine mondial et considéré comme l'une des réserves naturelles les plus importantes d'Afrique. Chaque année, il accueille des milliers d'oiseaux migrateurs provenant d'Europe et du continent africain.