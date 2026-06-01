Tunisie: Le Président de la République Kaïs Saïed effectue une visite non annoncée à l'Ariana

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a effectué ce dimanche soir une visite non annoncée dans le gouvernorat d'Ariana, où il a rencontré plusieurs citoyens dans différentes zones de la région pour écouter leurs préoccupations, en présence du gouverneur de la région.

Dans une déclaration exclusive accordée à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), le chef de l'État a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre du contact direct avec les citoyens afin de s'enquérir de leur situation, rappelant son attachement à aller à leur rencontre et à répondre à leurs attentes.

Le Président a précisé que le traitement des problématiques soulevées ne relève pas de solutions individuelles destinées à des personnes ou à des groupes spécifiques, mais s'inscrit plutôt dans le cadre de solutions nationales globales. Il a ajouté que le travail se poursuit nuit et jour pour concrétiser ce qu'il a qualifié de revendications légitimes des Tunisiens.

Par ailleurs, le Président de la République a réaffirmé son attachement aux orientations adoptées, confirmant la poursuite des efforts pour atteindre les objectifs de la prochaine étape.

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Dans le même ordre d'idées, le Chef de l'État a appelé les responsables à assumer pleinement leurs fonctions, estimant que la jeunesse tunisienne est capable de porter des responsabilités et de contribuer à la gestion des affaires publiques au cours de la période à venir.

Kais Saïed a ainsi déclaré que quiconque manque à sa promesse et ne se montre pas à la hauteur de la confiance et de la responsabilité cédée devra céder sa place à cette jeunesse qui attend et qui aura son rôle à jouer dans un avenir proche. Le président a martelé que sa volonté reste d'acier et qu'il n'y aura aucun retour en arrière sur les choix de l'État, quelles que soient les tentatives de déstabilisation, affirmant que l'État ne se gère ni par les publications sur les réseaux sociaux, ni par les gesticulations, ni par les mensonges, et que la Tunisie, grâce à son peuple, est invincible face à tous les complots.

Pour conclure, le Chef de l'État a insisté sur le fait que l'État est dirigé à travers ses institutions et ses lois, réitérant sa confiance dans la capacité des Tunisiens à relever les différents défis actuels.