Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie plaide pour plus de familles d'accueil

Les enfants étaient à l'honneur, hier, au National Women Development Centre, à Phoenix, à l'occasion de la Journée mondiale des familles d'accueil, célébrée ce dimanche 31 mai. Organisée par le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, cette journée a réuni de nombreuses familles d'accueil, des enfants ainsi que des officiers du ministère autour d'activités récréatives et de moments d'échange.

Jeux, animations et ateliers ont rythmé cette célébration destinée à mettre en lumière le rôle essentiel des familles d'accueil dans la protection des enfants vulnérables. Les parents présents ont également eu l'occasion d'échanger avec les responsables du ministère sur les défis rencontrés et les moyens d'améliorer la prise en charge de ces jeunes.

Présente à cette activité, la Première ministre adjointe et ministre de tutelle, Arianne Navarre-Marie, a rappelé que l'environnement familial demeure le cadre idéal pour l'épanouissement d'un enfant. «La place d'un enfant reste au sein de sa famille biologique lorsque celle-ci est stable. Si cette responsabilité ne peut être assumée, alors sa place est dans une famille d'accueil», a-t-elle déclaré.

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La ministre a tenu à saluer l'engagement des familles qui ouvrent leurs foyers à des enfants souvent marqués par des parcours difficiles.

Selon elle, ces familles incarnent des valeurs fondamentales d'amour, de solidarité et d'unité. «Les familles d'accueil offrent à ces enfants une véritable chance de grandir dans une atmosphère familiale. Pourtant, la réalité est que de nombreux enfants demeurent dans les shelters jusqu'à leur majorité, non pas parce qu'ils sont difficiles, mais à cause de préjugés qui découragent encore certaines familles potentielles», a-t-elle souligné.

À ce jour, 129 enfants sont accueillis au sein de 99 familles d'accueil à travers le pays. Un chiffre encourageant, mais qui demeure insuffisant face aux besoins existants.«Ces 129 enfants ont été sauvés des fléaux qui rongent notre société», a affirmé la ministre, tout en rappelant que plus de Rs 15 millions ont été investies dans le programme de Foster Care.

Par ailleurs, le ministère travaille actuellement à une révision du cadre légal encadrant le système des familles d'accueil. Parmi les mesures envisagées figure la création d'un peer support group, une plateforme permettant aux familles d'accueil de partager leurs expériences, leurs réussites mais aussi les difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Arianne Navarre-Marie a également attiré l'attention sur une tendance observée au sein du programme : la préférence accordée aux très jeunes enfants au détriment des adolescents. «Beaucoup de familles préfèrent accueillir des bébés ou des enfants âgés de moins de trois ans. Il existe encore la perception que les adolescents présentent davantage de difficultés. Pourtant, chaque enfant a ses défis. Avec les formations et l'accompagnement nécessaires, les familles peuvent parfaitement les soutenir», a-t-elle expliqué.

Lançant un appel à la solidarité, la ministre a exhorté davantage de familles à envisager l'accueil d'enfants plus âgés. Elle a aussi invité les médias à contribuer à changer le regard porté sur ces jeunes. «Oui, certains enfants peuvent être turbulents, mais ce n'est pas uniquement le cas de ceux vivant dans les shelters. Tous les enfants peuvent traverser des périodes difficiles. Il faut aller au-delà des étiquettes et leur donner une chance», a-t-elle conclu.