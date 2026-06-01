Ile Maurice: Des habitants dénoncent un problème sanitaire lié à un véhicule abandonné

31 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

L'inquiétude grandit parmi les habitants de Palma Junction, à Quatre-Bornes. Depuis plusieurs mois, des riverains dénoncent un problème sanitaire qu'ils jugent préoccupant : un vieux van stationné dans une cour privée qui, selon eux, servirait de refuge aux rats. Une situation qui suscite d'autant plus d'appréhension que Maurice a récemment enregistré plus d'une vingtaine de cas de leptospirose, dont certains se sont révélés mortels.

Selon une habitante de la région, des rats seraient régulièrement aperçus dans les environs. «Il y a un vieux van sur un terrain privé. Nous voyons des rats circuler dans la rue pratiquement tous les jours», affirme-t-elle. Elle explique avoir multiplié les démarches auprès de différentes instances, notamment la mairie de Quatre-Bornes, les services sanitaires, le ministère de l'Environnement ainsi que des députés de la région.

Toutefois, jusqu'ici, aucune solution concrète n'aurait été apportée. «La réponse a été pratiquement la même partout. Comme le véhicule se trouve sur une propriété privée, les autorités disent être limitées dans leurs actions», poursuit-elle.

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Les habitants concernés estiment que le principal problème réside dans les risques sanitaires potentiels liés à la présence de rongeurs dans cette zone résidentielle. «On nous a expliqué qu'il serait possible de demander au propriétaire de nettoyer les alentours, mais pas davantage. Nous devons constamment effectuer des suivis, envoyer des courriels ou téléphoner pour rappeler la gravité de la situation», déplore la riveraine.

Selon les informations obtenues par les habitants, la mairie aurait envisagé l'émission d'un eyesore notice concernant ce véhicule jugé inesthétique ou problématique pour l'environnement immédiat. Cependant, les riverains affirment qu'à ce stade, aucune mesure visible n'aurait encore été prise. «Le véhicule se trouve dans un quartier où vivent de nombreuses familles.

Les habitants craignent les conséquences sanitaires que cela pourrait entraîner», souligne cette résidente, qui affirme ne pas vouloir abandonner ses démarches. Certaines personnes interrogées dans le voisinage évoquent également un sentiment d'incompréhension face à la lenteur du traitement du dossier. Toutefois, aucune preuve n'a pu être obtenue permettant de confirmer d'éventuelles allégations de favoritisme ou d'influence politique dans cette affaire.

Les habitants espèrent désormais une intervention rapide afin d'éviter toute détérioration supplémentaire de la situation sanitaire dans le secteur. «Si un proche tombe malade à cause de cet environnement, nous ne pourrons pas rester silencieux», confie encore la riveraine.

Sollicitée à nouveau dans cette affaire, la mairie de Quatre-Bornes n'a pas encore répondu à nos questions. De son côté, la police de l'Environnement a confirmé avoir pris connaissance de la situation.

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