Afrique: Air Mauritius, TVA, Silver Bank et MBC à l'agenda

L'assemblée nationale devrait prochainement entrer dans une période de suspension de ses travaux en vue de la présentation du Budget 2026-2027. Pour l'heure, la date officielle du Grand oral budgétaire du Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, n'a pas été communiquée. Selon nos informations, une autre séance parlementaire est également prévue le vendredi 5 juin.

Comme à l'accoutumée, la séance de ce mardi débutera par la Private Notice Question (PNQ), suivie des questions adressées au Premier ministre dans le cadre de la Prime Minister's Question Time (PMQT), puis des questions parlementaires adressées aux ministres. Les débats législatifs devraient ensuite reprendre avec la poursuite de l'examen du Constitutional Review Commission Bill. D'après nos informations, une dizaine de parlementaires doivent encore intervenir dans le débat sur ce projet de loi.

L'ordre du jour prévoit également la première lecture du Supplementary Appropriation (2024-2025) Bill. Ce texte financier pourrait être débattu lors de la séance du vendredi 5 juin avant d'être soumis au vote.

Budget et redevance télé

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Plusieurs questions seront adressées au Premier ministre. Le député de Rodrigues Francisco François s'intéressera notamment au centre d'examen de conduite de Port-Mathurin. Il demandera des précisions sur le nombre moyen de candidats se présentant quotidiennement aux tests de conduite, le nombre de permis délivrés au cours des cinq dernières années ainsi que le calendrier du projet de relocalisation du site des examens pratiques vers Jean Tac.

Le député de Grand-Baie-Poudre-d'Or Ram Etwareea questionnera le chef du gouvernement sur les consultations menées dans le cadre de la préparation du Budget 2026-2027 et sur les parties prenantes qui ont été rencontrées. L'élu de Port-Louis Maritime-Port-Louis Est Ehsan Juman sollicitera, pour sa part, des données auprès de la Mauritius Revenue Authority concernant les recettes générées par la TVA entre juillet 2025 et avril 2026.

De son côté, Roshan Jhummun reviendra sur plusieurs dossiers sensibles. L'élu de Rivière-des-Anguilles-Souillac interrogera le Premier ministre au sujet des Rs 2,5 milliards investies à la Silver Bank à travers l'ancien Covid-19 Projects Development Fund, ainsi que sur la recherche éventuelle d'un partenaire stratégique pour Air Mauritius. Il souhaite également savoir si des demandes ont été soumises pour l'octroi d'une seconde licence d'organisateur de courses hippiques au Champ-de-Mars ou encore pour un deuxième hippodrome à Petit-Gamin.

Anabelle Savabaddy, députée de PortLouis Nord-Montagne-Longue demandera où en est le projet d'abolition de la redevance télévisuelle mensuelle de Rs 150 perçue par la Mauritius Broadcasting Corporation. Le député de l'opposition Adrien Duval s'intéressera quant à lui à l'Independent Broadcasting Authority, notamment à la composition de son conseil d'administration, aux qualifications de ses membres ainsi qu'aux conditions d'emploi de son directeur.

Questions adressées aux ministres

La députée de l'opposition Joanna Bérenger interpellera le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, sur les relations diplomatiques, commerciales et sécuritaires entre Maurice et Israël. L'élue de Vacoas-Floréal souhaite notamment savoir si le gouvernement envisage une suspension de ces relations à la lumière des procédures engagées devant les juridictions internationales.

Ehsan Juman demandera au ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, des informations détaillées sur les baux accordés sur les terres de l'État et les Pas géométriques, ainsi que sur les arriérés de loyers accumulés.

Enfin, la Chief Government Whip Stéphanie Anquetil adressera une question à la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille Arianne Navarre-Marie, concernant les mesures mises en oeuvre depuis janvier 2025 pour lutter contre les grossesses adolescentes et réduire leur incidence dans le pays.