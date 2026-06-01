Madagascar: Quatre juges de la Haute cour constitutionnelle dans le viseur du parquet d'Antananarivo

31 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

La procureure d'Antananarivo a transmis une demande formelle à la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, afin d'engager des poursuites pénales contre quatre des neuf membres de la Haute cour constitutionnelle. Les magistrats visés sont soupçonnés de «complot en vue de déstabilisation».

Cette initiative du parquet survient deux jours après une décision controversée de la même cour : celle-ci avait déclaré irrecevable une requête en destitution déposée par le député Antoine Rajerison. Ce dernier reprochait au colonel Michael Randrianirina des violations graves et répétées de la Constitution.

La réaction ne s'est pas fait attendre sur les réseaux sociaux. Le mouvement Gen Z, pourtant réputé pour sa posture critique envers la Haute cour, a exprimé sa surprise face à cet enchaînement rapide d'événements. «Des pressions auraient-elles visé certains juges ou hauts conseillers ? , s'est-il interrogé publiquement.

Un contexte institutionnel sous tension

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Ces poursuites s'inscrivent dans un climat de crise profonde autour des institutions malgaches. Quelques jours auparavant, l'Assemblée nationale avait tenté de procéder au remplacement de deux de ces mêmes juges, en l'absence de toute vacance officiellement constatée de leur siège.

Depuis l'accession au pouvoir du colonel Randrianirina, les procédures judiciaires pour atteinte à la sûreté de l'État se sont multipliées, ciblant tour à tour d'anciens dirigeants, des figures de l'opposition et des militants du mouvement Gen Z.

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