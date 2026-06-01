Madagascar: Financement des élections - La CENI fait appel à la communauté internationale

À l'approche des prochaines élections, la Ceni appelle les partenaires internationaux à soutenir financièrement les réformes électorales engagées à Madagascar.

La question du financement du processus électoral a été au centre des discussions samedi dernier à Ivato, lors de l'atelier de consultation des différentes parties prenantes aux élections organisé par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Le président de l'institution, Thierry Rakotonarivo, a lancé un appel appuyé à la communauté internationale.

Dans son intervention, il a souligné la nécessité d'un engagement clair et concret des partenaires techniques et financiers en faveur de l'organisation des prochaines échéances électorales à Madagascar. Selon lui, il est désormais temps pour la communauté internationale de se prononcer sur son appui financier afin d'accompagner les réformes en cours.

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Thierry Rakotonarivo a rappelé que plusieurs actions ont déjà été engagées pour améliorer le système électoral malgache. Toutefois, ces efforts nécessitent des moyens conséquents pour être pleinement opérationnels. « Les réformes sont engagées, mais elles doivent être soutenues financièrement », a-t-il indiqué, insistant sur la nécessité d'un accompagnement parallèle aux travaux en cours. Le président de la Ceni a également mis en garde contre une posture consistant à critiquer les résultats des futures élections sans avoir contribué à leur financement en amont.

Défis persistants

Il a estimé qu'il ne serait plus acceptable que certains partenaires émettent des réserves ou des critiques après les scrutins alors qu'aucune aide n'aurait été accordée en temps utile pour en garantir le bon déroulement. Cette déclaration met en lumière les défis persistants liés au financement des élections dans un contexte où la crédibilité et la transparence du processus électoral demeurent des attentes fortes de la population. Elle souligne également l'importance d'une coopération renforcée entre les autorités nationales et les partenaires internationaux afin d'assurer des élections libres, inclusives et apaisées.

Thierry Rakotonarivo - « L'opinion se dit déçue des résultats des élections antérieures »

Au terme des travaux de consultation des parties prenantes aux élections, la Ceni a dressé un état des lieux des principales failles du système électoral malgache, tout en prenant en compte les nombreuses propositions formulées par les participants. « Le peuple malgache est insatisfait des résultats des élections passées », a déclaré le président de la Ceni, Thierry Rakotonarivo. Une affirmation qui traduit un malaise persistant et une perte de confiance d'une partie de la population à l'égard des processus électoraux.

Selon les informations recueillies, cette insatisfaction s'explique par plusieurs facteurs. Parmi les plus fréquemment évoqués figurent les interrogations sur l'indépendance réelle de la Ceni ainsi que sur sa crédibilité en tant qu'organe chargé de l'organisation des élections. Les participants ont notamment fait part de doutes quant à l'impartialité de certaines décisions prises lors des précédents scrutins, alimentant ainsi un sentiment de méfiance. Doris Mampionona