Madagascar: L'épidémie de Mpox reste active

La Mpox reste active à Madagascar, avec plus de trois mille cas notifiés depuis le début de l'épidémie. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et au respect des mesures de prévention pour limiter sa propagation.

L'épidémie de Mpox reste active à Madagascar, selon le dernier bilan publié par le Centre des opérations d'urgence en santé publique (COUSP) national. Le nombre total de cas notifiés s'élève à trois mille soixante-douze, dont mille huit cent vingt-six cas confirmés et mille quatre cent trente-quatre cas guéris. Le nombre total de décès est de six. Le taux de positivité de la Mpox à Madagascar est de 69 %. Il s'agit du bilan dressé par le ministère de la Santé depuis le début de l'épidémie, en décembre, jusqu'au mois de mai.

À la date du 30 mai, vingt-sept nouveaux cas ont été notifiés, dont vingt-quatre cas confirmés supplémentaires. Ces cas ont été enregistrés dans plusieurs localités : cinq à Antsiranana I, cinq à Andapa, quatre à Antsiranana II, quatre à Mahajanga I et deux à Antalaha. Par ailleurs, quatre personnes ont été déclarées guéries, tandis qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré au cours de la journée.

Mesures barrières

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Le virus de la Mpox continue de circuler dans le pays. Les autorités sanitaires alertent sur les comportements à risque, notamment les relations sexuelles non protégées, qui favorisent la transmission. Elles appellent à un changement de comportement et insistent sur le respect des mesures barrières, comme le port du masque et le lavage régulier des mains. La Mpox se transmet principalement par contact étroit avec une personne infectée.

Il est également recommandé de renforcer les mesures de prévention, en particulier pour les groupes vulnérables : les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes vivant avec le VIH. Ces dernières sont invitées à éviter tout contact avec des cas suspects et à consulter rapidement en cas de symptômes.

Face à cette progression continue du nombre de cas, l'Incident Manager du COUSP national, le Pr Mamy Randria, rappelle que le virus de la Mpox circule encore activement dans plusieurs localités. Il insiste sur le renforcement des mesures de prévention et de vigilance afin de limiter la propagation de la maladie. La vaccination contre la Mpox reste l'un des moyens efficaces pour freiner la propagation du virus. Dix-sept sites de vaccination contre la Mpox sont ouverts à Antananarivo.