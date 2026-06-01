Madagascar: Chevening Forum - Les échanges portent sur une transition durable

Experts, décideurs et partenaires ont échangé à Antananarivo sur les leviers d'une transition durable, à l'initiative du réseau Chevening Alumni Madagascar.

Le réseau Chevening Alumni Madagascar (CAM) a réuni, samedi, à l'hôtel Radisson Blu d'Antananarivo, des experts, des décideurs publics, des acteurs du secteur privé, des universitaires ainsi que des partenaires techniques et financiers dans le cadre du Chevening Forum.

Cette rencontre a porté sur les perspectives de transition vers un développement durable à Madagascar, notamment dans les domaines de l'économie bleue, de la cuisson propre et de la finance durable. Les échanges ont mis en avant le projet « Chevening Alumni IMPACT : Initiative for Madagascar's Priorities in Aquaculture, Conservation and Clean Energy Technologies », présenté comme un cadre de réflexion et d'action répondant à plusieurs priorités nationales.

Selon les organisateurs, ce forum marque la clôture des activités de l'année 2025-2026 et vise à renforcer la coordination entre les secteurs public et privé, tout en favorisant la mise en réseau des compétences issues du programme Chevening. Pour le CAM, l'ambition est également de traduire les réflexions en actions concrètes.

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Enjeux

Des activités pilotes ont déjà été menées sur le terrain, notamment à Ampefy, en octobre 2025, dans les domaines de l'aquaculture durable et des technologies d'énergie propre. « Nous sommes descendus sur le terrain pour apporter un accompagnement en aquaculture durable et en technologies d'énergie propre à Ampefy», a indiqué le président du CAM, Dimbiniaina Rakotojoelimaria.

Les discussions ont également mis en lumière les défis liés au changement climatique, notamment la déforestation et l'insécurité alimentaire, considérées comme des conséquences de pratiques non durables. Les participants ont souligné la nécessité d'une meilleure gestion des ressources naturelles ainsi que d'une adaptation des modèles économiques aux réalités locales.

Avec l'appui du Chevening Alumni Programme Fund (CAPF) du gouvernement britannique, le réseau entend consolider et étendre les initiatives déjà engagées. L'ambassade du Royaume-Uni à Madagascar rappelle son engagement dans le pays, avec plus de 37 millions de livres sterling mobilisés chaque année dans plusieurs secteurs, dont l'environnement et la santé, selon Onaji Simeon, Deputy Head of Mission. Le Chevening Alumni Madagascar réaffirme ainsi son rôle de plateforme d'expertise et de dialogue autour des enjeux de développement durable à Madagascar.