Madagascar: Rallye MOTUL 7 - L'équipage Mathieu-Nath gagne la première manche

Le duo Mathieu Andrianjafy-Nathanael Young, au volant d'une Subaru Impreza, remporte la victoire à la première manche du championnat de Madagascar des rallyes. Cet équipage a renversé la situation lors de la deuxième et dernière journée.

Le champion en titre confirme. Le pilote du club ASACM, sextuple champion de Madagascar, Mathieu Andrianjafy assure et remporte la victoire au 7e Rallye Motul, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes. Aux commandes de son habituelle Subaru Impreza, Mathieu a été cette fois copiloté par Nathanaël Young. Signant deux scratchs, les deux dernières épreuves spéciales du samedi, l'équipage termine premier au classement final et est sacré vainqueur de la classe M12 en bouclant les six spéciales longues de 70 km en 0.58.49,6.

« Dommage pour Olivier qui a fait une course parfaite. La chance a finalement été de notre côté. Nous avions commis une erreur de pointage et nous étions un peu déboussolés lors de la première journée », a livré Mathieu Andrianjafy. « J'étais quand même impressionné face à ces grands monstres, mais nous devions aussi avoir confiance en notre voiture », a souligné l'Enfant Terrible.

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Encore en quatrième position à la première spéciale, Rado et Anja Rabenanahary du MSA, au volant d'une Subaru Impreza, se hissent sur la seconde marche du podium après les six épreuves spéciales (+05.34,40). Cet équipage a réalisé le deuxième meilleur temps des deux dernières ES du samedi. Et à sa quatrième saison des rallyes à Madagascar, le Réunionnais Esteban Marchand, aux côtés de Patrick Rajaonarivelo sur une Subaru Impreza, complète le podium (+05.49,70).

Énorme déception

« C'est la première fois que je conduis une 4RM après quatre saisons passées à Madagascar. Le résultat est plutôt satisfaisant. Nous avons eu quelques soucis en début de course, à cause de coupures. La voiture était bloquée à 4 000. Il a fallu composer avec cette situation pour gagner le maximum de km/h et réaliser le meilleur chrono possible », a confié Esteban.L'auteur des six premiers scratchs, quatre vendredis et deux samedis, le duo Olivier Ramiandrisoa-Ny Anjara Rajaonalisoa du club ASACM a perdu des places et a dû se contenter de la neuvième place au classement final.

Nous avons eu un problème au niveau de la pompe à la 7e et avant-dernière spéciale. Nous avons dû nous arrêter dans la spéciale. La préparation de l'Evo X est un peu compliquée. Malgré des mois de préparation, nous avions encore rencontré ce problème, car elle exige une préparation vraiment minutieuse. Je ne perds pas espoir vu le résultat. Nous devrions trouver la solution mécanique pour les prochains rallyes », a expliqué Olivier.

Le jeune pilote de l'ASACM, Aro Kiady Rajemison, sur une Subaru parmi le trio de tête, a quant à lui dû abandonner à l'ES7. « Nous avons eu un problème de capteur le premier jour et la voiture était en mode sécurité et limitée. Nous n'avons pu mieux nous exprimer. À la deuxième journée, j'étais dos à dos avec Mathieu. J'étais bien dans le rythme, mais il y avait eu le court-circuit », regrette Aro Kiady.

L'équipage Fred-Andry Tahina, au volant d'une Mitsubishi, termine au pied du podium et premier de la classe R4. Anja Rakotoarisoa et Elie Razafimahatratra, sur une Defender, sont vainqueurs en T2 et occupent la cinquième position générale. L'équipage du MSA, Tefy Andriambololona et Tommy Rasolofoniaina, sur une Peugeot 205, se trouve au sixième rang et est vainqueur de la classe M9. Huitième au classement final, Tovonen Rakotonanahary, sur Renault Clio, remporte la victoire en M11.

Le prochain rallye comptant pour la deuxième manche nationale aura lieu les 19, 20 et 21 juin.