Bénin: Une semaine après avoir succédé à Patrice Talon, Romuald Wadagni cherche à imprimer sa marque

Si le nouveau président béninois ne renie pas l'héritage que lui a légué son prédécesseur, celui-ci entend toutefois commencer à tracer son propre sillon à la tête du Bénin. Un équilibre que le nouveau chef de l'État tente de trouver par un subtil dosage mêlant rupture et continuité dans les premières mesures qu'il a annoncées.

Une semaine seulement après son installation au palais de la Marina, le nouveau président béninois, Romuald Wadagni, cherche à imprimer sa marque sans rompre avec l'héritage laissé par son prédécesseur. Dans cette perspective, celui-ci procède donc à un subtil dosage mêlant rupture et continuité.

Si, dans son équipe composée de 25 ministres, le chef de l'État a ainsi fait entrer un tiers des membres du dernier gouvernement de Patrice Talon, l'architecture de son cabinet, tout comme le rythme et l'organisation du travail qu'il entend lui imposer, laissent déjà apparaître plusieurs changements par rapport à la gouvernance précédente.

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Romuald Wadagni n'a, par exemple, pas nommé de ministre d'État alors qu'il y en avait deux sous l'ère Talon. Il a aussi placé sous sa tutelle directe les ministres en charge de l'Intérieur et de la Défense, une décision motivée avant tout par la situation sécuritaire dans le nord du pays. Et s'il a renommé Wilfried Houngbedji au porte-parolat du gouvernement - avec rang de ministre cette fois -, ce dernier devra désormais exclusivement se consacrer à cette fonction puisqu'il n'aura plus en charge la communication ni le secrétariat général adjoint du gouvernement.

Enfin, Romuald Wadagni restera comme le premier chef de l'État à avoir nommé une femme - en l'occurrence le capitaine Elvire Toupé - au poste d'aide de camp, ce qui n'était encore jamais arrivé dans l'histoire du pays.

En ce qui concerne l'organisation du travail gouvernemental, les conseils des ministres hebdomadaires se tiendront désormais à un rythme mensuel, le premier mercredi de chaque mois, sans exclure la possibilité de sessions extraordinaires en cas de nécessité.

« Chaque chef de l'État a ses priorités et définit les moyens de les réaliser », a notamment déclaré Romuald Wadagni pour résumer l'esprit du nouveau départ qu'il entend insuffler au Bénin avec le début de sa présidence.