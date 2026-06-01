Sénégal: Mondial 2026 - Le pays s'incline contre les États-Unis en match de préparation

Les Lions de la Teranga ont été dominés par la Team USA (3-2) ce dimanche 31 mai au stade Bank of America de Charlotte en match de préparation pour la prochaine Coupe du monde. Malgré un doublé de Sadio Mané, les hommes de Pape Thiaw ont encore du travail à un peu plus de deux semaines de leur premier match face à la France dans le groupe I.

Il y avait un parfum de Coupe du monde ce soir en Caroline du Nord pour la dernière ligne droite avant le début de la compétition le 11 juin prochain. Les Sénégalais, qui se sont envolés vers les États-Unis mercredi dernier, ont été surpris par une belle équipe des USA, coorganisateurs du mondial.

Toujours privé des cadres Kalidou Koulibaly, blessé à la cuisse depuis le 8 avril et d'Idrissa Gueye, qui n'a plus joué avec Everton depuis fin avril, Thiaw a dû composer avec un manque de leadership dans son groupe. Koulibaly et Gueye en phase de reprise, mais le sélectionneur a pu compter sur sa vedette Sadio Mané, titulaire en attaque. Le jeune joueur du Gambinos Stars, Bara Sapoko Ndiaye (18 ans), prêté au Bayern Munich cette saison, a pu fêter sa première sélection au milieu de terrain aux côtés d'Habib Diarra et Lamine Camara.

Christian Pulisic intenable

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En face, l'équipe américaine de Mauricio Pochettino, qui restait sur deux défaites nettes face au Portugal (2-0) et la Belgique (5-2), a démarré très fort en pressant les Sénégalais. Organisé en 3-4-3 avec un Sergino Dest qui a posé beaucoup de problèmes à Krépin Diatta, la Team USA a logiquement ouvert le score grâce à l'ancien joueur du Barça. Ricardo Pepi a dézoné de son poste de numéro neuf pour combiner avec Pulisic qui a ensuite centré de la gauche vers un Dest étrangement seul au point de pénalty et qui n'avait plus qu'à conclure (1-0, 6e).

Privés de ballon, les Lions de la Teranga ont cru obtenir un pénalty lorsque le portier Matt Turner a touché des gants les crampons de Mané qui avait été lancé en profondeur par Nicolas Jackson mais l'arbitre n'a pas sifflé (11e). Jackson a raté un but tout fait en envoyant sa frappe dans les nuages (15e). Quelques minutes plus tard, le Sénégal a été puni par Pulisic qui a dribblé le gardien Mory Diaw avant de marquer dans le but vide sur un bon service au départ de Pepi (2-0, 19e). Le joueur de l'AC Milan n'avait plus inscrit un but depuis fin décembre.

Au bord de la rupture, asphyxiés par la vitesse des Américains, les hommes de Thiaw ont failli craquer mais Mamadou Sarr a contré une tentative de demi-volée d'Antonee Robinson (30e).

Après une entame ratée, le Sénégal a relevé la tête après la demi-heure de jeu et c'est Mané qui a réduit la marque d'une frappe croisée après un bon travail de Diarra qui avait fixé la défense adverse (43e, 2-1).

Des Sénégalais encore en rodage

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont effectué un turn-over pour concerner chaque joueur dans la préparation du mondial. Folarin Balogun, qui devrait débuter la compétition en pointe de l'attaque US, a profité d'une perte de balle de Moustapha Mbow pour récupérer le cuir et nettoyer la lucarne de Diaw mais le joueur de l'AS Monaco était largement en position de hors-jeu (49e). Avec tous ces changements, le match est devenu décousu et Mané en a profité pour inscrire un doublé et égaliser grâce à une sortie aventureuse du novice Chris Brady (2-2, 52e).

Mais la défense sénégalaise a craqué et Mbow s'est encore raté en remettant un ballon sur Balogun dans la surface qui ne s'est pas fait prier pour marquer et redonner l'avantage aux USA (3-2, 62e). Dépassés, les Lions de la Teranga ont tenté de revenir sous l'impulsion des entrants Pape Gueye et Bamba Dieng mais ils ne sont pas parvenus à offrir plus de rythme et d'impact à leur équipe. Les Américains étaient encore menaçants à l'image du poteau de Weston McKennie (74e).

En fin de match, Dieng était en position idéale pour revenir au score après un jeu de pivot de Cherif Ndiaye mais le Lorientais a raté le ballon en pleine surface (86e).

Avec cette défaite, la première depuis dix rencontres, les Sénégalais savent qu'ils ont encore du chemin avant d'atteindre leur pic de forme pour leur début dans le mondial américain face aux Bleus le 16 juin prochain. Avant cette rencontre, les Lions de la Teranga ont rendez-vous avec l'Arabie Saoudite pour un ultime match de préparation avant le début les choses sérieuses.