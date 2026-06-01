Madagascar: Évènement - L'effervescence gagne la fête des mères

La célébration de la fête des mères prend plus d'ampleur. Pour l'occasion, les proches ont tout mis en oeuvre pour leur faire plaisir. Jusqu'à hier, les marchés ont vu défiler des pères et des enfants, en pleine course pour dénicher le cadeau, le plat favori de leur maman ou pour retirer le gâteau commandé pour l'occasion.

Les célébrations ont traditionnellement débuté au saut du lit avec la remise des cadeaux. Des plus jeunes, impatients de réciter leurs poèmes et d'offrir leurs dessins d'école, aux adultes venus les bras chargés de bouquets de fleurs, de parures de tissus, de chaussures, de sacs ou de coffrets dermo-cosmétiques. Pour les familles chrétiennes, la fête s'est poursuivie dans les églises, où des prières dédiées et de petites attentions ont été offertes aux mères de la communauté.

Cette célébration a également pris une dimension nationale avec la déclaration de la Première dame de la Refondation de la République, Elisa Randrianirina. « Faisons preuve d'union et de solidarité. Soutenons-nous mutuellement et, face aux idées qui cherchent à nous diviser, opposons la force de notre entraide. Une femme qui a la foi est unique en son genre. Souvenez-vous qu'une mère qui trouve grâce aux yeux de Dieu devient une source de bénédiction pour les autres mères », s'est-elle adressée directement aux mamans.

La Première dame a promis de déployer toute son énergie pour soutenir les femmes aux côtés du régime actuel. « Des programmes étatiques ainsi que des projets portés par diverses associations sont déjà en place pour valoriser l'aspect social et promouvoir un monde plus juste et inclusif. »

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