Madagascar: Rugby à XV - Les Ladies Makis quittent l'élite africaine

Battues lors de leurs trois matchs de l'Africa Women's Cup, les Ladies Makis terminent à la dernière place du tournoi et quittent l'élite africaine du rugby féminin.

Après les lourdes défaites contre l'Afrique du Sud (5-62), puis le Kenya (0-57), les Ladies Makis ont conclu leur Africa Women's Cup par un nouveau revers face à l'Ouganda (12-44). Une troisième défaite en autant de rencontres qui condamne officiellement Madagascar à la relégation en division inférieure la saison prochaine.

Le dernier espoir malgache s'est envolé face aux Cranes Ladies ougandaises. Dans cette ultime rencontre du tournoi réunissant les quatre meilleures nations africaines du rugby féminin à XV -- Afrique du Sud, Kenya, Ouganda et Madagascar --, les Ladies Makis ont une nouvelle fois souffert face à une formation plus puissante, mieux organisée et plus réaliste dans les zones de marque.

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Malgré deux essais inscrits et quelques séquences intéressantes ballon en main, les Malgaches n'ont jamais réussi à rivaliser sur la durée. Dominées dans les phases de conquête et souvent mises sous pression en défense, elles ont subi le rythme imposé par les Ougandaises. Le maintien semblait déjà compromis après les deux premières journées. Au fil de la compétition, les écarts physiques, techniques et tactiques avec les meilleures nations africaines sont apparus flagrants. Le manque de préparation, le déficit d'expérience internationale et l'absence régulière de matchs de haut niveau ont lourdement pesé sur les performances malgaches.

Une équipe en fin de cycle

Certaines cadres de la sélection arrivent également en fin de parcours, accentuant les difficultés d'un groupe en manque de renouvellement. Face à des adversaires disposant de championnats mieux structurés et de conditions de préparation plus professionnelles, les Ladies Makis ont montré leurs limites dans plusieurs secteurs : discipline, défense, gestion des temps faibles et efficacité offensive.

« Les joueuses manquent de motivation, de préparation et elles sont laissées à elles-mêmes, sans réel accompagnement de l'État. Malagasy Rugby ne peut pas, à lui seul, motiver et soutenir les joueuses alors qu'il s'agit d'une équipe nationale », explique Eric Randrianarison, ancien sélectionneur des Ladies Makis. Cette relégation marque un coup d'arrêt pour le rugby féminin malgache, longtemps considéré comme l'une des places fortes du continent. Elle pourrait néanmoins constituer le point de départ d'une reconstruction destinée à permettre aux Ladies Makis de retrouver, à terme, l'élite africaine.