Madagascar: Antananarivo - Plusieurs rues fermées aux circulations

La circulation à Antananarivo-Ville s'annonce particulièrement difficile en ce mois de juin. Entre les festivités de la fête de l'Indépendance et les chantiers de remplacement des canaux qui paralysent déjà les axes d'Antanimena et d'Anosy, les embouteillages risquent de s'accentuer. Les premiers ralentissements devraient se faire sentir dès ce jour. La commune urbaine d'Antananarivo (CUA) annonce la fermeture de plusieurs rues à Analakely, ce lundi 1er juin. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du lancement officiel des célébrations du 66e anniversaire de l'Indépendance de Madagascar, qui se déroulera sur le parvis de l'Hôtel de Ville d'Analakely.

Les rues concernées par cette mesure sont l'avenue de l'Indépendance, de l'Hôtel Tana Plaza jusqu'à la stèle Jean Ralaimongo, avec une déviation au niveau du restaurant Muraille de Chine ; la rue Andriantsilavo, du Commissariat du 1er arrondissement jusqu'au Centre commercial FEIMA ; la rue James Andrianisa, depuis Miso Life jusqu'au Super U Analakely ; et la rue Andriamasinavalona, au niveau du magasin Tia Shop Analakely. Ces fermetures auront lieu dès 6 heures du matin.

La réouverture des voies se fera progressivement après la fin des cérémonies officielles, ce jour même. Cette fermeture peut se prolonger jusqu'à la fin de la journée, car outre les cérémonies officielles, un spectacle culturel aura lieu au même endroit à partir de 16 heures. Tous les véhicules en provenance d'Ankorondrano et se dirigeant vers Analakely/Anosy/Ambohijatovo devront emprunter la rue Rainibetsimisaraka (Petite Vitesse) avant de poursuivre leur itinéraire habituel, selon l'organisation annoncée par la CUA.

Alternative

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Trouver une place de parking au centre-ville s'annoncera tout aussi laborieux. Tous les parkings situés devant les « Arcades» sont supprimés, des deux côtés, ainsi que le stationnement des « taxis » devant le Lycée Rabearivelo.

D'autres événements culturels sont attendus à l'approche de la fête de l'Indépendance. La tenue du traditionnel podium du 25 juin à Anosy a déjà été annoncée. Et si l'on se réfère aux années précédentes, ces concerts en plein air commencent généralement une semaine avant le jour J, occupant l'espace public. Face à l'engorgement prévisible de la capitale avec ces événements, des usagers de la route suggèrent une alternative : « Pour éviter des embouteillages monstres, ces spectacles qui rassemblent la foule devraient être déplacés dans des endroits fermés. »

Les spectacles ne sont pas les seuls responsables de la paralysie du centre-ville à l'approche des fêtes. Les commerçants ambulants envahissent également les artères d'Analakely et de Behoririka. Si la CUA a déjà engagé des opérations d'assainissement à Behoririka et à Soarano, le défi reste de taille. La partie est même loin d'être gagnée.