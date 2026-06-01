Sénégal: Capitaine Mbaye Diagne - Le chef d'état-major de l'armée de Terre magnifie la mémoire d'un héros de l'humanité

Trente-deux ans après la disparition du capitaine Mbaye Diagne au Rwanda, l'armée sénégalaise a rendu hommage à l'officier dont le courage et le sens du sacrifice continuent d'inspirer. Lors de la cérémonie commémorative, le chef d'état-major de l'armée de Terre, le général de brigade Simon Ndour, a salué la mémoire d'un soldat qui a choisi de risquer sa vie pour sauver celle des autres.

La commémoration du 32e anniversaire de la disparition du capitaine Mbaye Diagne, décédé le 31 mai 1994, s'est tenue, hier, dimanche, à la place qui porte son nom et située en face du Cercle mess des officiers. La cérémonie a été présidée par le général de brigade Simon Ndour, chef d'état-major de l'armée de Terre. Dans son discours, ce dernier a affirmé que le capitaine Mbaye Diagne résume à lui seul toutes les vertus du militaire, notamment le sens de l'humain, le courage et le sacrifice suprême. « Le sens de l'humain fait comprendre au militaire qu'il est d'abord au service des hommes, où qu'il accomplisse sa mission : sur le territoire national ou à l'étranger », a-t-il rappelé.

Selon lui, le parcours du défunt capitaine en a été une parfaite illustration, aussi bien en Casamance qu'au Rwanda, où son sens de l'humain a tellement interpellé sa conscience qu'il ne pouvait demeurer simple spectateur face aux souffrances des populations. Évoquant le courage, le haut officier a indiqué qu'il s'agit de cette vertu qui élève et sublime le soldat, lui permettant d'affronter sereinement le danger en toute connaissance de cause.

Quant au sacrifice, il correspond au don de soi lorsque les circonstances l'exigent. « Le capitaine Mbaye Diagne avait compris, plus que tout autre, que le genre humain était en danger et qu'il méritait qu'il lui sacrifiât sa vie. Ce sacrifice est d'autant plus sublime qu'il ne s'agissait pas d'un risque calculé. En toute connaissance des dangers qu'il encourait, le capitaine Mbaye Diagne a délibérément choisi la vie des autres au détriment de la sienne », a salué le général Ndour.

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Rappelant que l'officier sénégalais a sauvé plus d'un millier de personnes au Rwanda, ce dernier a estimé que « c'est à juste titre que le Conseil de sécurité des Nations unies a institué, en 2014, la médaille Capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel dédiée à honorer ceux qui, à son image, mettent leur vie en péril pour protéger l'humanité ». D'après lui, le sens du devoir accompli du défunt soldat demeurera toujours un modèle pour les générations actuelles et futures de militaires.

S'adressant symboliquement au disparu, le général Ndour a témoigné : « Ton sang, mêlé à celui de nombreux innocents au Rwanda, fait partie de la sève qui a abreuvé ce pays des mille collines devenu pays des mille lumières. Je devine seulement qu'en donnant ta vie au Rwanda, tu avais un profond regret : celui de n'avoir pas été engagé avec ta compagnie pour sauver des dizaines, voire des centaines de milliers d'innocents ».