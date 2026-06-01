Sénégal: Sadio Mané - « On sera prêt avant le début de la Coupe du monde »

Les Etats-Unis ont battu le Sénégal 3-2 ce dimanche 31 mai 2026, en match amical de préparation pour la Coupe du monde 2026. Face au vent de panique qui commence à souffler, Sadio Mané a tenu à calmer tout le monde.

Sadio Mané a encore brillé avec les Lions. Auteur d'un doublé contre les Etats-Unis, le numéro 10 a inscrit ses 55e et 56e buts avec le Sénégal. Malgré cela, les hommes de Pape Thiaw ont perdu 2-3, avec des errements défensifs notables. Cependant, le joueur d'Al Nassr ne veut pas céder à la panique après ce premier revers depuis 10 matchs. Après la rencontre, il a tenu à rassurer.

« ll n'y a pas de problème. On aurait aimé gagner mais il n'y a aucun souci. Ce match va nous permettre de savoir où nous en sommes avant notre match contre la France. Mais ce qui est sûr c'est qu'on sera prêt avant le début de la compétition », a dit Sadio Mané. Prochain rendez-vous pour les Lions, un match amical contre l'Arabie Saoudite le 9 juin, avant de rentrer dans le Mondial 2026 avec un duel contre la France sept jours après.