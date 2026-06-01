Madagascar: Circulation - Le tronçon Tsimbazaza - Fiadanana rouvre

La circulation reprend sur la portion de route reliant le rond-point de Fivondronana au CAPSAT, en passant par Tsimbazaza. Cette réouverture s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation routière menés dans la capitale afin d'améliorer la mobilité urbaine.

« C'est un vrai soulagement pour nous. Les embouteillages étaient très difficiles ces derniers temps, surtout aux heures de pointe. Cette route va beaucoup nous aider au quotidien », se réjouit Alex, un usager de la route.

Par ailleurs, les travaux sur l'axe reliant Descours, Fiadanana et Ankadimbahoaka sont désormais achevés.

« Toutefois, cette portion reste provisoirement fermée à la circulation afin de permettre le séchage complet du béton », indique un communiqué du ministère des Travaux publics, publié la semaine dernière.

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Ces aménagements visent à fluidifier la circulation et à réduire les difficultés rencontrées quotidiennement par les usagers de la route. De nombreuses routes de la capitale sont aujourd'hui dégradées par des nids-de-poule. Cette situation perturbe la circulation dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. « Nous sommes coincés dans de longs trafics à cause des embouteillages provoqués par les routes défectueuses», témoigne Nokoloina, un habitant d'Ambohimiandra.

Cependant, plusieurs autres axes nécessitent encore des travaux de réparation, notamment à Anosibe, Ampasamadinika, Ilanivato-Anosipatrana, Anjanahary, Ambatoroka, Ambatomaro, Ambolokandrina, Mahazo, Antsombolo et Ampasanimalo, ainsi que sur d'autres portions de routes dans la capitale.