Madagascar: Football - Coupe de Madacascar - Quatre clubs de la PFL passent dans la souffrance

Huit matchs comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de Madagascar se sont tenus ce week-end dans la capitale et dans les régions.

La logique est en général respectée. Les clubs de la Pure Play Football League (PFL) ont quasi validé hier leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar. Huit sur les neuf matchs des équipes élites au championnat programmés dans la capitale ont bel et bien eu lieu ce week-end.

Le club finaliste de la précédente coupe nationale, Disciples FC, a encore été mené au score par Bevalala FC d'Analamanga jusqu'au dernier quart d'heure de la rencontre, hier à Iavoloha. La première période a été très disputée. Les deux formations ont eu du mal à débloquer la situation. L'équipe de Vakinankaratra a raté son ouverture du score. Le gardien de but de Bevalala FC, Fetra, a arrêté le tir de Dino à la suite d'un penalty sifflé à la 38e minute. À son tour, Ravaka a frappé tout droit en direction du portier Fabrice dans la surface (42e).

Le même Ravaka a été l'auteur du but de l'ouverture pour Bevalala FC, profitant d'un ballon mal capté par Fab. Le club champion de Madagascar en 2024 a ensuite réagi et a imposé son rouleau compresseur.

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Rebondissement

L'équipe d'Analamanga jouait à dix après l'expulsion du buteur Ravaka, obtenant un deuxième carton jaune (59e). L'équipe de Vakinankaratra marque le but de l'égalisation, une belle reprise de Baina dans un cafouillage (73e). Tino creuse l'écart cinq minutes plus tard (2-1).

Les occasions se sont multipliées pour les Antsirabéens dans les dix dernières minutes, mais Donga, Tendry et Fabrice ont manqué le cadre. Uscafoot n'a, lui aussi, validé son ticket qu'à l'issue de la prolongation face à CFT CF 3 Fy, hier à Iavoloha. Les deux équipes s'étaient séparées sur un score d'un but partout à la fin du temps réglementaire.

Un penalty en faveur de l'équipe de la commune urbaine à la dernière minute a provoqué une bagarre entre le gardien de but du CFT CF 3 Fy et un joueur des Jaune-Bleus. Ces deux joueurs ont écopé d'un carton rouge et ont été expulsés. Uscafoot a ainsi fait la différence et s'est qualifié pour les huitièmes grâce à ce but sur penalty.

Samedi, AS Sainte-Anne a été tenue en échec sur un score vierge en temps réglementaire contre Premium FC. L'unique but de la victoire de l'AS Sainte-Anne a été inscrit à la toute dernière minute de la prolongation. Et Cosfa a, pour sa part, écarté Toulon FA d'Analamanga par 3-0, mais en prolongation.

Les autres rencontres ont été à sens unique. CFFA a défait sur un score fleuve de 7-0 CFT FC Réserve d'Analamanga. Elgeco Plus, tenant du titre, a battu 4-0 à domicile Force Team d'Analamanga, hier au By-pass. Ajesaia a dominé ASSG d'Analamanga, 5 buts à 0, et Fosa Juniors FC a disposé de FC Soleil, 3-1.